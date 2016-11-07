Lakers'tan art arda 3. galibiyet

NBA'e 6 maçla devam edildi. Geçen sezonu 17 galibiyet, 65 mağlubiyetle tamamlamasının ardından başantrenörlüğe Luke Walton'ı getiren Los Angeles Lakers, bu sezon 7. karşılaşmasında 4. kez sahadan galip ayrıldı. Lakers, seyircisi önünde karşılaştığı Phoenix Suns'ı 119-108 mağlup ederek üst üste 3. maçını kazandı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Nick Young 22 sayı, 7 ribaunt, Julis Randle ve Jordan Clarkson on sekizer sayı, beşer ribaunt, Lou Williams 14 sayı, 6 asistle oynadı.

39 sayıyla kariyer rekorunu kıran Suns oyun kurucusu Devin Booker, 7 de asist yaptı. Suns'ta T.J. Warren 22, Eric Bledsoe ise 19 sayı kaydetti.

- Mavericks, sezonun ilk galibiyetini aldı

Dallas Mavericks, 74-74'lük skorla uzatmaya giden Milwaukee Bucks maçını 86-75 kazandı ve sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Mavericks'in sezon öncesi renklerine bağladığı Harrison Barnes, 34 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. J.J. Barea da 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.

Bucks'ta oyuna kenardan giren Greg Monroe 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Jabari Parker 16 sayı, 7 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo 11 sayı, 7 ribaunt üretti.

- Trail Blazers'ı McCollum taşıdı

Portland Trail Blazers oyuncusu C.J. McCollum, takımının Memphis Grizzlies deplasmanından 100-94 galip ayrıldığı mücadelede, 37 sayıyla kariyer rekorunu egale etti. 19 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üreten Damian Lillard ve karşılaşmayı 18 sayı, 7 ribauntla tamamlayan Maurice Harkless, galibiyette önemli rol oynadı.

Grizzlies'te Marc Gasol 21 sayı ve Mike Conley 16 sayı, 7 asistle mücadele etti.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.



- Sonuçlar

New York Knicks-Utah Jazz: 109-114

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 94-100

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 91-96

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 86-75 (Uzatmada)

Boston Celtics-Denver Nuggets: 107-123

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 119-108