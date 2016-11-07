Lakers'tan art arda 3. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ı 119-108 yenen Los Angeles Lakers, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Nick Young 22 sayı, 7 ribaunt, Julis Randle ve Jordan Clarkson on sekizer sayı, beşer ribaunt, Lou Williams 14 sayı, 6 asistle oynadı.
39 sayıyla kariyer rekorunu kıran Suns oyun kurucusu Devin Booker, 7 de asist yaptı. Suns'ta T.J. Warren 22, Eric Bledsoe ise 19 sayı kaydetti.
- Mavericks, sezonun ilk galibiyetini aldı
Dallas Mavericks, 74-74'lük skorla uzatmaya giden Milwaukee Bucks maçını 86-75 kazandı ve sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Mavericks'in sezon öncesi renklerine bağladığı Harrison Barnes, 34 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. J.J. Barea da 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.
Bucks'ta oyuna kenardan giren Greg Monroe 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Jabari Parker 16 sayı, 7 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo 11 sayı, 7 ribaunt üretti.
- Trail Blazers'ı McCollum taşıdı
Portland Trail Blazers oyuncusu C.J. McCollum, takımının Memphis Grizzlies deplasmanından 100-94 galip ayrıldığı mücadelede, 37 sayıyla kariyer rekorunu egale etti. 19 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üreten Damian Lillard ve karşılaşmayı 18 sayı, 7 ribauntla tamamlayan Maurice Harkless, galibiyette önemli rol oynadı.
Grizzlies'te Marc Gasol 21 sayı ve Mike Conley 16 sayı, 7 asistle mücadele etti.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
New York Knicks-Utah Jazz: 109-114
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 94-100
Toronto Raptors-Sacramento Kings: 91-96
Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 86-75 (Uzatmada)
Boston Celtics-Denver Nuggets: 107-123
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 119-108
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:26
- "Lobicilik yapmıyorum"
Toplam 27
Yorum
Gerçek tatlıdır. O kaçış ciddi olarak planlanmış bir hareketti. Ne yapacağından çok emindi.
- Bu Cumartesi rakip Alkmaar
Toplam 2
Yorum
UA Adamlar haril haril çalisiyor bizimkiler yatiyor!!!!!!!!
- Şok! Topal yok
Toplam 1
Yorum
Mzd Memet Topal gibi profosyenel bir futbolcunun yapmaması gereken hata yok böyle sen haftaya derbi maçln var çok daha dikkatli olman lağzım.
Lakers'tan art arda 3. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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