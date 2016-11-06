LeBron James en skorer 10. oyuncu

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, Wells Fargo Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği 76ers'ı 102-101 yenerek 6'da 6 yaptı.

Karşılaşmayı 25 sayı, 14 asist, 8 ribauntla tamamlayan LeBron James, namağlup unvanını sürdüren Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynadı. Kariyerinde 26 bin 970 sayıya ulaşan yıldız basketbolcu, 26 bin 946 sayıya sahip Hakeem Olajuwon'u geride bırakarak NBA tarihinin en skorer oyuncuları sıralamasında 10'unculuğa yükseldi. Kerim Abdülcabbar'ın 38 bin 387 sayıyla zirvede yer aldığı listede Elvin Hayes, 27 bin 313 sayıyla James'in önünde bulunuyor.

Kevin Love'ın 20 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptığı konuk ekipte, bitime 1 dakika 5 saniye kala galibiyeti getiren basketi atan Channing Frye, 12 sayı kaydetti.

Beşinci maçından da yenilgiyle ayrılan Philadelphia'da 28 dakika 19 saniye süre alan Ersan İlyasova'nın 21 sayı, 4 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takımda Joel Embiid 22, Jahlil Okafor 14, Gerald Henderson 11 sayı üretti.

- Clippers, Spurs'ü deplasmanda devirdi

Batı Konferansı lideri Los Angeles Clippers, AT&T Center'da konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 116-92 mağlup etti.

Sezonun 5. galibiyetini elde eden Clippers'ta Blake Griffin 28, Jamal Crawford 16, Marreese Speights 15, JJ Redick 14, Luc Mbah a Moute 13 sayıyla oynadı.

İkinci yenilgisini yaşayan Spurs'te LaMarcus Aldridge 19, Kawhi Leonard 14, Pau Gasol ve Nicolas Laprovittola'nın 11'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

- Thunder evinde Timberwolves'u geçti

Batı Konferansı takımlarının karşılaştığı maçta Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 112-92'lik skorla geçti.

Bu sezon 5. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Thunder'da Russell Westbrook 28, Steven Adams 14, Victor Oladipo 12 sayılık katkı sağladı.

Karl-Anthony Towns'ın 33, Shabazz Muhammed'in 15 sayısı, Timberwolves'ta sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 112-92

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 101-102

Orlando Magic-Washington Wizards: 88-86

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 103-86

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 111-94

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 112-97

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 117-91

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 92-116