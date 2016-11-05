Lakers, Warriors'a fark attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 117-97 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. All-star oyuncusu Kobe Bryant'ın geçen sezon emekliye ayrılmasının ardından kadrosunu yeniden yapılandıran Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Golden State Warriors'ı 20 sayı farkla, 117-97 yendi.

Altıncı maçında 3. kez galibiyet alan Lakers'ta Julius Randle 20 sayı ve 14 ribaunt, Lou Williams 20 sayı ve 4 asist, D'Angelo Russell ise 17 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon ikinci kez kaybeden son finalist Warriors'ta Kevin Durant 27 sayı, 5 ribaunt ve 3 asist, Draymond Green 16 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 4 top çalma, Stephen Curry ise 13 sayı ve 11 asistle oynadı.

All-star oyun kurucu Curry, bu maçta 10 denemesinden de sayı çıkaramayınca, 157 maçlık üç sayılık isabet serisi son buldu. Durant ise 20 ve üzeri sayı üretme serisini 70 maça çıkardı.



DeRozan'dan rekor

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Toronto Raptors, Air Canada Centre'da konuk ettiği Miami Heat'i 96-87 ile geçerek beşinci maçında 4. galibiyetine ulaştı.

Raptors'ın formda oyuncusu DeMar DeRozan 34 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle, Terrence Ross ise 20 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. DeRozan, bu sezon çıktığı 5 maçın tümünde 30 ve üstü sayı attı ve 1986-87 sezonunda Micheal Jordan'dan sonra NBA tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Beşinci maçında 3. mağlubiyetini alan Miami Heat'te ise Hassan Whiteside 21 sayı ve 16 ribaunt, Goran Dragic ise 17 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist üretti.

Çekişmeli maç Suns'ın

Günün en çekişmeli mücadelesinde, Phoenix Suns, normal süresi 102-102 biten maçta konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 112-111 mağlup etti.

Sezonun ikinci galibiyetini alan Suns'ta Devin Booker 38 sayı ile kariyer rekoru kırdı. TJ Warren 18 sayı, Tyson Chandler ise 12 sayı ve 18 ribauntla takımına destek verdi.

Bu sezon çıktığı 6 maçta galibiyetle tanışamayan Pelicans'ta Anthony Davis 22 sayı ve 11 ribaunt, Terrence Jones 19 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, milli oyuncu Ömer Aşık ise 11 ribauntla oynadı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 95-92

Toronto Raptors-Miami Heat: 96-87

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 95-99

Chicago Bulls-New York Knicks: 104-117

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 88-99

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 111-112

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 95-105

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 86-100

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 117-97