Kevin Durant eski takımını yıktı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Sezon başında Oklahoma City Thunder'dan Golden State Warriors'a geçen Kevin Durant, eski takımına karşı ilk kez mücadele etti.

Maçta, Kevin Durant 39 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blok ile galibiyette başrolü oynadı. Takım arkadaşı Stephen Curry ise 21 sayı, 7 asist ve 2 top çalma ile öne çıktı.

Beş maçta ilk yenilgisini alan Thunder'da ise Victor Oladipo 21 sayı ile takımın en skorer ismi olarak dikkati çekti. Ligin 2. haftasında 51 sayı atarak 1975'ten beri NBA'de 50 ve üzerinde sayı bulan ilk oyuncu olan Russell Westbrook ise 20 sayı, 6 ribaunt ve 10 asistlik performans sergiledi.

- Cleveland Cavaliers 5'te 5 yaptı

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği Boston Celtics'i 128-122 yenerek 5'te 5 yaptı. Cavaliers, seri galibiyetleriyle son 16 yılın en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Cavaliers'ta LeBron James 30 sayı, 12 asist ve 7 ribaunt, Kevin Love 26 sayı, 8 ribaunt, Kyrie Irving ise 23 sayı, 6 asist, 4 ribaunt ile oynayarak takıma galibiyet getirdi.

Beşinci maçında ikinci yenilgisini alan Celtics'te Isaiah Thomas'ın 30 sayı, 3 ribaunt ve 6 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

- Orlando Magic'ten ikinci galibiyet

Orlando Magic, konuk ettiği Sacramento Kings'i 102-94 yendi. İlk 3 maçını kaybederek sezona başlayan Magic, son iki karşılaşmada kazanarak kötü gidişe 'dur' dedi.

Magic'te Evan Fournier 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Kings'te DeMarcus Cousins sahanın en çok sayı atan (33) ismi olsa da yenilginin önüne geçemedi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Sacramento Kings: 102-94

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 128-122

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 99-102

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 122-96

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 125-107