 İyi oynadı ama 76'ers'a yetmedi – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    İyi oynadı ama 76'ers'a yetmedi

    İyi oynadı ama 76'ers'a yetmedi

    Ersan İlyasova’nın yeni takımı Philadelphia 76ers, Time Warner Cable Arena’da karşılaştığı Charlotte Hornets'e 109-93’lük skorla yenildi. Philadelphia ile ilk maçına çıkan İlyasova 14 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynadı.

    NBA'de normal sezona 10 karşılaşma ile devam edildi. Memphis Grizzlies, FedEx Forum'da karşılaştığı Ömer Aşık'ın takımı New Orleans Pelicans'ı 89-83 mağlup etti. Memphis bu sezonki 3. galibiyetini alırken, Pelicans ise 5. maçında 5. mağlubiyetini aldı. Pelicans'ta Lance Stephenson 21 sayı, 6 asist, 4 ribaund, Buddy Hield 18 sayı, 4 asist ile oynarken, Ömer Aşık ise 35 dakika parkede kaldığı maçta sayı üretemedi ve 11 ribaund, 2 asist ile mücadele etti. Memphis'te ise JaMychal Green 21 sayı, 6 asist ve Mike Conley 20 sayı, 3 asist üretti.

    Ersan ilk maçına çıktı
    Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın yeni takımı Philadelphia 76ers, Time Warner Cable Arena'da karşı karşıya geldiği Charlotte Hornets'e 109-93 mağlup oldu. Ersan Philadelphia ile çıktığı ilk maçta 23 dakikada 14 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynarken, takım arkadaşları; Dario Saric 14 sayı, 7 ribaund, Jahlil Okafor 12 sayı, 5 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Charlotte'ta ise Kemba Walker 22 sayı, 7 asist, 4 ribaund, Nicolas Batum 20 sayı, 7 ribaund ile oynadı.

    Oklahoma City, doludizgin
    Oklahoma City Thunder, Staples Center'da karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 85-83 mağlup ederek, 4'te 4 yaptı. Thunder'da Russell Westbrook 35 sayı, 6 ribaund, 5 asist, Victor Oladipo 9 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti. Clippers'ta ise Chris Paul 15 sayı, 11 asistle double double yaparken, Blake Griffin 14 sayı, 9 ribaund Speights 14 sayı, 4 ribaund ile oynadı.
    NBA'de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

    Charlotte Hornets: 109 - Philadelphia 76ers: 93
    Washington Wizards: 103 - Toronto Raptors: 113
    Atlanta Hawks: 116 - Los Angeles Lakers: 123
    Brooklyn Nets: 109 - Detroit Pistons: 101
    New York Knicks: 99 - Houston Rockets: 118
    Boston Celtics: 107 - Chicago Bulls: 100
    Memphis Grizzlies: 89 - New Orleans Pelicans: 83
    Utah Jazz: 97 - Dallas Mavericks: 81
    Phoenix Suns: 118 - Portland Trail Blazers: 115
    Los Angeles Clippers: 83 - Oklahoma City Thunder: 85
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:04
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