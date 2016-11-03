İyi oynadı ama 76'ers'a yetmedi
Ersan İlyasova’nın yeni takımı Philadelphia 76ers, Time Warner Cable Arena’da karşılaştığı Charlotte Hornets'e 109-93’lük skorla yenildi. Philadelphia ile ilk maçına çıkan İlyasova 14 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynadı.
Ersan ilk maçına çıktı
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın yeni takımı Philadelphia 76ers, Time Warner Cable Arena'da karşı karşıya geldiği Charlotte Hornets'e 109-93 mağlup oldu. Ersan Philadelphia ile çıktığı ilk maçta 23 dakikada 14 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynarken, takım arkadaşları; Dario Saric 14 sayı, 7 ribaund, Jahlil Okafor 12 sayı, 5 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Charlotte'ta ise Kemba Walker 22 sayı, 7 asist, 4 ribaund, Nicolas Batum 20 sayı, 7 ribaund ile oynadı.
Oklahoma City, doludizgin
Oklahoma City Thunder, Staples Center'da karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 85-83 mağlup ederek, 4'te 4 yaptı. Thunder'da Russell Westbrook 35 sayı, 6 ribaund, 5 asist, Victor Oladipo 9 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti. Clippers'ta ise Chris Paul 15 sayı, 11 asistle double double yaparken, Blake Griffin 14 sayı, 9 ribaund Speights 14 sayı, 4 ribaund ile oynadı.
NBA'de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
Charlotte Hornets: 109 - Philadelphia 76ers: 93
Washington Wizards: 103 - Toronto Raptors: 113
Atlanta Hawks: 116 - Los Angeles Lakers: 123
Brooklyn Nets: 109 - Detroit Pistons: 101
New York Knicks: 99 - Houston Rockets: 118
Boston Celtics: 107 - Chicago Bulls: 100
Memphis Grizzlies: 89 - New Orleans Pelicans: 83
Utah Jazz: 97 - Dallas Mavericks: 81
Phoenix Suns: 118 - Portland Trail Blazers: 115
Los Angeles Clippers: 83 - Oklahoma City Thunder: 85
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:04
- Pabucunu ters giydir
Toplam 9
Yorum
TC sedat beşiktaşlı bir beşiktaşlı olarak bugün fenerin günu olsun istiyorum haydi fenerbahce senalırsın bu maçı göster bunlara türkiyenin gücünü haydi fener tamzamanı şimdi bir beşiktaşlı olarak fenere başarılar diliyorum
- Pabucunu ters giydir
Toplam 9
Yorum
Fb kadrosu Kazanan 12 bozulmasın. Aydinus"uda alın kadroya.
- ''Yoksa taraftar çıldırır''
Toplam 6
Yorum
BlackEagle Cenk Tosun'dan çok daha faydalı bu çocuk. Cenk yerine Ömer oynasın 4 hafta sonra farkı hep birlikte görürüz.
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