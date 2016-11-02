 İşte milli basketbolcunun yeni takımı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    İşte milli basketbolcunun yeni takımı

    İşte milli basketbolcunun yeni takımı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı takasla kadrosuna kattı.

    76ers'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jerami Grant'i Thunder'a gönderen kulüp, karşılığında Ersan İlyasova ve şartlı 1. tur draft hakkı aldı.

    76ers, 29 yaşındaki Ersan'ın NBA'de oynayacağı 5. takım olacak. 2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen Ersan, 2015-2016 sezonu öncesinde Detroit Pistons'a, aynı sezonun ortasında da Orlando Magic'e takas olmuştu.

    Bu sezon öncesinde Thunder'a takas edilen forvet oyuncusu, NBA kariyerinde maç başına 10,6 sayı ve 6 ribaunt üretti.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:15
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