İşte milli basketbolcunun yeni takımı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı takasla kadrosuna kattı.
76ers, 29 yaşındaki Ersan'ın NBA'de oynayacağı 5. takım olacak. 2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen Ersan, 2015-2016 sezonu öncesinde Detroit Pistons'a, aynı sezonun ortasında da Orlando Magic'e takas olmuştu.
Bu sezon öncesinde Thunder'a takas edilen forvet oyuncusu, NBA kariyerinde maç başına 10,6 sayı ve 6 ribaunt üretti.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:15
- Liderlik geldi gitti
Toplam 1
Yorum
FARKetmez bjk gercekten tebrık edıyorum macların her anında kendısıne yakısır ve haddını bılerek oynuyor az kaldı karakartal 1903
- Benfica tek attı: 1-0
Toplam 3
Yorum
eraycan daha napoliyle benfica oynayacak her şey bitmiş değil biz kievi yenmeye baklaım kievin kaybedecek bir şeyi kalmadı kievi yenersek puan olacak 9 benfica ve napolinin 7 puanı var ve iki takımdan biri puan kaybedecek beraberlikte 2 takımda bjk kievi yenerse 9 8 8 olacak biz bencfikadan beraberlikle ayrılsak bile o zamn turu atlayacğız öncelik kievi yenip napoli benfika maçının sonucuna bakmak olacak benfica napoliyi yenerse o zamn uefaya düşeriz kesin çünkü napoli son maçı kievle oynayacak benficaya yenilirse kievi raht yenecek takım bu durumda bjk benficayı mutlak yenmek zorunda klacak dualrımız napolinin benficayı yenmesi ya da beraberlik alması bizimde mutlak kievi yenmemiz gerk
- Konya, Salih’le Alper’in peşinde
Toplam 1
Yorum
Realist Salih bu takımda nasıl oynamaz? Sahaya çıkan 11 in 8 i ön lbero, hatta 8 i de stoper, böyle saçma kadro planlaması mı olur? Aziz git artık!
İşte milli basketbolcunun yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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