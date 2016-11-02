İşte milli basketbolcunun yeni takımı

76ers'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jerami Grant'i Thunder'a gönderen kulüp, karşılığında Ersan İlyasova ve şartlı 1. tur draft hakkı aldı.

76ers, 29 yaşındaki Ersan'ın NBA'de oynayacağı 5. takım olacak. 2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen Ersan, 2015-2016 sezonu öncesinde Detroit Pistons'a, aynı sezonun ortasında da Orlando Magic'e takas olmuştu.

Bu sezon öncesinde Thunder'a takas edilen forvet oyuncusu, NBA kariyerinde maç başına 10,6 sayı ve 6 ribaunt üretti.