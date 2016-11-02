Cavaliers'ın bileği bükülmüyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı 128-120 mağlup ederek 2000-2001'den bu yana en iyi sezon başlangıcına imza attı.
Cavaliers'ta Kyrie Irving 32 sayı ve 4 asist, Kevin Love 24 sayı ve 5 ribaunt, all-star LeBron James ise 19 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle oynayarak takıma galibiyeti getirdi.
Dördüncü maçında ikinci yenilgisini alan Rockets'ta James Harden'ın 41 sayı, 7 ribaunt ve 15 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Warriors zorlanmadı
Sezonun i·ddi·alı takımlarından Golden State Warriors, Moda Center'da konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 127-104 mağlup ederek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.
Warriors'ta all-star Stephen Curry 28 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist, Ian Clark 22 sayı ve 3 top çalma, Kevin Durant ise 20 sayı, 5 ribaunt ve 4 top çalma üretti. Durant, bu başarısıyla 20 ve üzerinde sayı atma serisini 68 maça çıkardı.
Sezonun ikinci mağlubiyetini alan Blazers'ta ise Damian Lillard 31, Jake Leyman 17, CJ McCollum ise 16 sayı attı.
Spurs ilk mağlubiyetini aldı
Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde San Antonio Spurs, AT&T Center'da konuk ettiği Utah Jazz'a 106-91 yenilerek sezonun beşinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.
Dördüncü maçında ikinci galibiyetini elde eden Jazz'da George Hill 22 sayı ve 7 asist, Rodney Hood 19 sayı, Trey Lyles ise 15 sayı ve 7 ribauntluk bir performans sergiledi.
Spurs'te ise Kawhi Leonard 30 sayı ve 7 ribaunt, LaMarcus Aldridge ise 21 sayıyla mücadele etti.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 128-120
Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 101-103
Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 115-108
Miami Heat-Sacramento Kings: 108-96
Detroit Pistons-New York Knicks: 102-89
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 116-80
New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 113-117
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 91-106
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 104-127
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:29
- Şenol Güneş: "Favoriden 4 puan aldık"
Toplam 6
Yorum
Vincent Herkesten 4 er puan alacaz inşallah
- Luis Cavanda’yı da yedi
Toplam 4
Yorum
neoplan ne gudubet bi adammışın kurtulamıyoz senden
- Ne iş UEFA!
Toplam 4
Yorum
Ersin Fenerbahçe yi katletme görevi verilince ben bunu yapamam Türklerin yoğun yaşadığı berlin de oturuyorum demiş UEFA da hakemi değiştirmiş
Cavaliers'ın bileği bükülmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.