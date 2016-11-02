Cavaliers'ın bileği bükülmüyor

NBA'e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği Rockets'ı 128-120 yenerek sezona 4'te 4'le başladı. Cavaliers, bu seri galibiyetleriyle son 16 yılın en iyi sezon başlangıcını yapmış oldu.

Cavaliers'ta Kyrie Irving 32 sayı ve 4 asist, Kevin Love 24 sayı ve 5 ribaunt, all-star LeBron James ise 19 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle oynayarak takıma galibiyeti getirdi.

Dördüncü maçında ikinci yenilgisini alan Rockets'ta James Harden'ın 41 sayı, 7 ribaunt ve 15 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Warriors zorlanmadı

Sezonun i·ddi·alı takımlarından Golden State Warriors, Moda Center'da konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 127-104 mağlup ederek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Warriors'ta all-star Stephen Curry 28 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist, Ian Clark 22 sayı ve 3 top çalma, Kevin Durant ise 20 sayı, 5 ribaunt ve 4 top çalma üretti. Durant, bu başarısıyla 20 ve üzerinde sayı atma serisini 68 maça çıkardı.

Sezonun ikinci mağlubiyetini alan Blazers'ta ise Damian Lillard 31, Jake Leyman 17, CJ McCollum ise 16 sayı attı.

Spurs ilk mağlubiyetini aldı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde San Antonio Spurs, AT&T Center'da konuk ettiği Utah Jazz'a 106-91 yenilerek sezonun beşinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Dördüncü maçında ikinci galibiyetini elde eden Jazz'da George Hill 22 sayı ve 7 asist, Rodney Hood 19 sayı, Trey Lyles ise 15 sayı ve 7 ribauntluk bir performans sergiledi.

Spurs'te ise Kawhi Leonard 30 sayı ve 7 ribaunt, LaMarcus Aldridge ise 21 sayıyla mücadele etti.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 128-120

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 101-103

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 115-108

Miami Heat-Sacramento Kings: 108-96

Detroit Pistons-New York Knicks: 102-89

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 116-80

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 113-117

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 91-106

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 104-127