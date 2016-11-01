Ray Allen basketbola veda etti!
Son olarak NBA takımlarından Miami Heat'te forma giyen ABD'li oyuncu Ray Allen, aktif kariyerini noktaladı.
NBA'in internet sitesinden yer alan açıklamada, 2014'ten bu yana hiçbir takımda görev yapmayan 41 yaşındaki Allen'ın basketbol kariyerini resmen sonlandırdığı bildirildi.
Minnesota Timberwolves tarafından 1996 yılında 5. sıradan draft edilmesine karşın NBA kariyerine Milwaukee Bucks'la başlayan Allen, 18 yıllık aktif kariyerinde Seattle SuperSonics, Boston Celtics ve Miami Heat ekiplerinde forma giydi.
NBA tarihinde en iyi üç sayılık basket atan oyunculardan biri olarak değerlendirilen Ray Allen, Boston Celtics (2008) ve Miami Heat (2013) ile birer kez şampiyonluk yaşadı.
Üç farklı ekiple 10 kez all-star seçilen Ray Allen, kariyerinde toplam 2 bin 973 üç sayılık basket kaydetti. Allen, NBA tarihinde en fazla üç sayı isabeti bulan oyuncu olarak kayıtlara geçti.
ABD Milli Takımı'yla Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen 2000 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Allen, Seattle SuperSonics'in Ocak 2007'de Utah Jazz'ı 122-114 mağlup ettiği karşılaşmada rakip potaya gönderdiği 54 sayıyla kariyerindeki en skorer performansı ortaya koydu.
LeBron James ve Chris Bosh önderliğindeki Miami Heat ile 2013 yılında ikinci NBA şampiyonluğuna imza atan 41 yaşındaki Allen, kariyeri boyunca çıktığı 1300 maçta 18,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 3,4 asist ortalamalarıyla oynadı.
NBA kariyerinde toplamda 24 bin 505 sayı kaydeden Allen, 1998 yılında ABD'li aktör Denzel Washington ile "He Got Game" isimli filmde rol aldı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:34
- Napoli taraftarları neye uğradığını şaşırdı
Toplam 14
Yorum
SolGS Cok dogru yapmislar...Avrupada neredeyse kafese sokacaklar bizimkileri...Haydi BJK sira sende evir cevir 5 le gönder sunlari
- Seni çok geç tanıdım
Toplam 31
Yorum
aatif 10 numara oynayamaz diyenler adam bu bölgede sivsasspor gibi bir takımda gol kralı oldu gol yüzdesi yüksek bir oyuncu mevcut kadroda 10 numara oynayabilecek en faydalı futbolcu...
- Haydi Kartalım vur pençeni
Toplam 26
Yorum
kartalsevdalisi haydi kartalım yuvanda göster gücünü,türkiye seninle...
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