 NBA’de Westbrook fırtınası! – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    ’de Westbrook fırtınası!

    NBA’de Westbrook fırtınası!
    'de LA Lakers'ı 113-96 yenen Oklahoma'nın all-star oyun kurucusu , sezonun ilk 3 maçında 100 sayı, 30 ribaunt ve 30 asist barajlarını geçen ilk oyuncu unvanını aldı. Westbrook, 33 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle takımını sırtladı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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