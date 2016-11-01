NBA’de Westbrook fırtınası!
NBA'de LA Lakers'ı 113-96 yenen Oklahoma'nın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, sezonun ilk 3 maçında 100 sayı, 30 ribaunt ve 30 asist barajlarını geçen ilk oyuncu unvanını aldı. Westbrook, 33 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle takımını sırtladı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
NBA’de Westbrook fırtınası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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