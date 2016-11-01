 NBA'de gecenin sonuçları – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    NBA'de gecenin sonuçları

    NBA'de gecenin sonuçları

    Amerkan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, Los Angeles Clippers ve Atlanta Hawks, rakiplerini mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

    NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının karşı karşıya geldiği maçta Bulls, Barclays Center'da konuk olduğu Brooklyn Nets'i 30 sayı farkla 118-88 yenerek gecenin en farklı galibiyetini aldı.

    Bulls'ta Jimmy Butler, 22 sayıyla maçın en skoreri oldu. Nikola Mirotic'in 16 sayı, 10 ribaunt, Taj Gibson'ın 14 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptığı konuk takımda, Isaiah Canaan 15, Dwyane Wade ve Doug McDermott 12'şer sayı attı.

    Sezonun 3. mağlubiyetini yaşayan Nets'te Bojan Bogdanovic 15, Jeremy Lin 14, Brook Lopez ve Sean Kilpatrick 13'er sayı üretti.

    - Clippers, Suns karşısında galip

    Los Angeles Clippers, sahasında Phoenix Suns'ı 116-98 mağlup etti.

    Staples Center'da oynanan maçta Chris Paul, 24 sayıyla Clippers'ın galibiyetinde ön plana çıktı. Blake Griffin'in 21 sayı, 11 ribaunt, DeAndre Jordan'ın 19 sayı, 11 ribauntla "double-double"lık performans sergilediği ev sahibi takımda, Jamal Crawford 14, JJ Redick 13 sayı kaydetti.

    Dördüncü maçını da kaybeden Suns'ta Brandon Knight 18, TJ Warren 15, Alex Len 13, Eric Bledsoe 12 sayı buldu.

    - Hawks, Kings'i devirdi

    Atlanta Hawks, Philips Arena'da ağırladığı Sacramento Kings'i 106-95'lik skorla geçti.

    Hawks'ta Dwight Howard 18 sayı, 11 ribaunt, Paul Millsap 13 sayı, 14 ribauntla "double-double"lık performans ortaya koydu. Ev sahibi ekipte Kyle Korver ve Dennis Schroder 17'şer, Kent Bazemore 11 sayıyla mücadele etti.

    İkinci maçını kaybeden Kings'te Rudy Gay'in 22, Matt Barnes ve DeMarcus Cousins'ın 14'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

    NBA'e 9 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Toronto Raptors-Denver Nuggets: 105-102

    Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 88-118

    Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 106-95

    Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 116-98

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:58
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