NBA'de gecenin sonuçları
Amerkan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, Los Angeles Clippers ve Atlanta Hawks, rakiplerini mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
Bulls'ta Jimmy Butler, 22 sayıyla maçın en skoreri oldu. Nikola Mirotic'in 16 sayı, 10 ribaunt, Taj Gibson'ın 14 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptığı konuk takımda, Isaiah Canaan 15, Dwyane Wade ve Doug McDermott 12'şer sayı attı.
Sezonun 3. mağlubiyetini yaşayan Nets'te Bojan Bogdanovic 15, Jeremy Lin 14, Brook Lopez ve Sean Kilpatrick 13'er sayı üretti.
- Clippers, Suns karşısında galip
Los Angeles Clippers, sahasında Phoenix Suns'ı 116-98 mağlup etti.
Staples Center'da oynanan maçta Chris Paul, 24 sayıyla Clippers'ın galibiyetinde ön plana çıktı. Blake Griffin'in 21 sayı, 11 ribaunt, DeAndre Jordan'ın 19 sayı, 11 ribauntla "double-double"lık performans sergilediği ev sahibi takımda, Jamal Crawford 14, JJ Redick 13 sayı kaydetti.
Dördüncü maçını da kaybeden Suns'ta Brandon Knight 18, TJ Warren 15, Alex Len 13, Eric Bledsoe 12 sayı buldu.
- Hawks, Kings'i devirdi
Atlanta Hawks, Philips Arena'da ağırladığı Sacramento Kings'i 106-95'lik skorla geçti.
Hawks'ta Dwight Howard 18 sayı, 11 ribaunt, Paul Millsap 13 sayı, 14 ribauntla "double-double"lık performans ortaya koydu. Ev sahibi ekipte Kyle Korver ve Dennis Schroder 17'şer, Kent Bazemore 11 sayıyla mücadele etti.
İkinci maçını kaybeden Kings'te Rudy Gay'in 22, Matt Barnes ve DeMarcus Cousins'ın 14'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Toronto Raptors-Denver Nuggets: 105-102
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 88-118
Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 106-95
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 116-98
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 10:58
- Yasin kendini kapıda buldu
Toplam 16
Yorum
bjk Affedersiniz affedersiniz 1-2 maç kaybedin görürüz.
- Haydi Kartalım vur pençeni
Toplam 10
Yorum
bjk Perşembeyi beklemen lazım onun için :)
- Aslan İstanbul turuna çıkıyor
Toplam 1
Yorum
hakan gs dibi boş görünüyor. bence bu zorlu virajlarda tepe takla olur. inşl olmaz takımda görünmeyen ama büyük bir eksiklik var öyle hissettiriyor. bu viraj atlatılırsa önü açıktır
NBA'de gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.