Westbrook'tan bir ilk daha
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 113-96 yenen Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, sezonun ilk 3 maçında 100 sayı, 30 ribaunt ve 30 asist barajlarını geçen ilk oyuncu unvanını aldı.
33 sayı, 16 asist ve 12 ribauntla sezonun 3. maçında 2'nci, kariyerinde 39'uncu kez "triple double" yapan Westbrook, toplamda 106 sayı, 37 ribaunt, 35 asiste ulaşarak sezonun ilk 3 maçında 100 sayı, 30 ribaunt ve 30 asist barajlarını geçen ilk oyuncu oldu.
Thunder'da 20 sayı kaydeden Victor Oladipo ve 14 sayı, 12 ribaunt üreten Steven Adams, galibiyette önemli rol oynadı. Lakers cephesinde Julius Randle 20 sayı, 9 ribaunt ve D'Angelo Russell 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
- Warriors'ı, Durant ve Curry sürükledi
Phoenix Suns'ı deplasmanda 106-100 mağlup eden, şampiyon adaylarından Golden State Warriors, 2. galibiyetini elde etti. Warriors'ı galibiyete, 37 sayı, 4 top çalmayla oynayan Kevin Durant ve 28 sayı atan Stephen Curry taşıdı.
Geçen sezon Thunder formasıyla peş peşe 64 maç, 20 ve üstü sayı atan Durant, bu sezon Warriors'daki performansıyla seriyi 67 karşılaşmaya çıkardı. Durant böylece 1987-88 sezonundaki 72 maçlık serisiyle rekorun sahibi Michael Jordan'a bir adım daha yaklaştı.
Suns'ta 26 sayı, 6 ribauntla maçı tamamlayan T.J. Warren ve 21 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Eric Bledsoe'nun gayreti mağlubiyeti önleyemedi.
- Spurs 4'te 4 yaptı
Sezona hızlı giren San Antonio Spurs, konuk olduğu Miami Heat'i 106-99 yendi ve 4. karşılaşmasını da kazandı. Spurs'ün all-star oyuncusu Kawhi Leonard, 16'sı son çeyrekte 27 sayı ve 6 asistle oynadı. Pau Gasol ise 20 sayı ve 11 asistle "double double"a imza attı.
Heat'te Hasan Whiteside'ın 27 sayı, 15 ribaunt, 4 blok ve Goran Dragic'in 25 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
NBA'e 4 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 88-75
Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 98-83
Miami Heat-San Antonio Spurs: 99-106
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 100-106
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 113-96
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 93-92
Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 112-103 (uzatmada)
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:43
- Amele gibi çalıştım
Toplam 9
Yorum
GS Adamda kafa olsa GS nin borcu 1 milyar 500 bin , BJK nin borcu 1 milyar 524 bin. bu rakamlara bakarak konuşur.En büyük CİMBOM olduğu için adam ağzından GS yi düşürmüyo.Kuyruk acısı çıkmamış daha.
- Acemilik yaptık
Toplam 3
Yorum
ged 61 burda acemiliği yapan ersun yanal dır..sen takıma futbol olarak birşey veremiyorsun bari zamanında ve yerinde oyuncu değişikliği yapacaksın..gerçekten çok yazık...
- Fırtına şahlandı: 313 milyon tl
Toplam 7
Yorum
ömer afyonlu Trabzonspor bu her zaman ve her yerde gücünü gösterir.
Westbrook'tan bir ilk daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.