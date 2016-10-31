Rekorların adamı
NBA'DE Golden State Warriors forması giyen Curry adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıldız basketbolcu, NBA tarihinde bin 600 üçlük isabeti bulan 18. oyuncu olmayı başardı. Bu arada tüm zamanlarda en çok üçlük isabeti bulan ismi 2 bin 973 ile Ray Allen.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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