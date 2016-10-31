 Rekorların adamı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Rekorların adamı

    Rekorların adamı
    'DE forması giyen Curry adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıldız basketbolcu, NBA tarihinde bin 600 üçlük isabeti bulan 18. oyuncu olmayı başardı. Bu arada tüm zamanlarda en çok üçlük isabeti bulan ismi 2 bin 973 ile Ray Allen.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:21
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