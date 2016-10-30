Cavaliers ve Spurs kayıpsız devam ediyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'i 105-99 yenen Cleveland Cavaliers ve New Orleans Pelicans'ı 98-79 mağlup eden San Antonio Spurs, 3. maçlarından da galip ayrıldı.
Üçüncü mücadelesinde de galibiyetle tanışamayan Magic'te Evan Fournier 22 sayı, 5 asist ve Serge Ibaka 19 sayı, 7 ribaunt üretti.
Batı Konferansı ekipleri San Antonio Spurs ile New Orleans Pelicans'ın mücadelesinde gülen taraf, 98-79'lik skorla ev sahibi Spurs oldu. Üçte 3 yapan Spurs'ü galibiyete, 20 sayı kaydeden Kawhi Leonard, maçı 18 sayı, 5 asistle tamamlayan Patty Mills ve 12 sayı, 6 ribauntla mücadele eden LaMarcus Aldridge taşıdı.
İlk 2 maçta 95 sayı atan Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 18 sayı, 5 ribaunt ve 3 blokla oynadı. Pelicans forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık ise skor üretemediği karşılaşmayı, 7 ribauntla bitirdi.
Trail Blazers, Lillard'la kazandı
Portland Trail Blazers, konuk olduğu Denver Nuggets'ı uzatmada 115-113 yendi.
Maçı 37 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve 3 top çalmayla tamamlayan Damian Lillard, bitime 0.3 saniye kala attığı basketle Trail Blazers'a galibiyeti getirdi.
Trail Blazers'ta C.J. McCollum 23 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma ve 3 blokla "double double"a imza attı. Yedek oyuncular Allen Crabbe 12 ve Evan Turner 11 sayılık katkı yaptı.
Nuggets'ta 23 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Nikola Jokic ve 21 sayı, 7 ribauntla oynayan Emmanuel Mudiay'in gayreti, galibiyete yetmedi.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 72-104
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 98-104
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 105-99
New York Knicks-Memphis Grizzlies: 111-104
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 118-101
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 113-115 (uzatmada)
Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 110-108
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 98-79
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 106-103
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:36
- Gönül ortayı unuttu
Toplam 13
Yorum
Kürsad.K Akli hala Fenerbahce de, Insallah en kisa zamanda eski günlerine döner..
- Gönül ortayı unuttu
Toplam 13
Yorum
kabasakal Hiç öğrenmemişti ki şimdi unutmuş olsun ...
- İstanbul’da çok mutlu!
Toplam 2
Yorum
isminiz Ö yle bedavaya çok fazla para alsam bende memnun olurum. oynamadığı maç başına parayı kulübe versin bakalım memnun olacakmış.
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