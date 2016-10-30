Cavaliers ve Spurs kayıpsız devam ediyor

NBA'e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, seyircisi karşısında oynadığı Orlando Magic maçını 105-99 kazandı. Cavaliers'ta LeBron James 23 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, Kyrie Irving 20 sayı, Kevin Love 19 sayı, 5 ribaunt ve J.R. Smith 16 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Üçüncü mücadelesinde de galibiyetle tanışamayan Magic'te Evan Fournier 22 sayı, 5 asist ve Serge Ibaka 19 sayı, 7 ribaunt üretti.

Batı Konferansı ekipleri San Antonio Spurs ile New Orleans Pelicans'ın mücadelesinde gülen taraf, 98-79'lik skorla ev sahibi Spurs oldu. Üçte 3 yapan Spurs'ü galibiyete, 20 sayı kaydeden Kawhi Leonard, maçı 18 sayı, 5 asistle tamamlayan Patty Mills ve 12 sayı, 6 ribauntla mücadele eden LaMarcus Aldridge taşıdı.

İlk 2 maçta 95 sayı atan Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 18 sayı, 5 ribaunt ve 3 blokla oynadı. Pelicans forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık ise skor üretemediği karşılaşmayı, 7 ribauntla bitirdi.

Trail Blazers, Lillard'la kazandı

Portland Trail Blazers, konuk olduğu Denver Nuggets'ı uzatmada 115-113 yendi.

Maçı 37 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve 3 top çalmayla tamamlayan Damian Lillard, bitime 0.3 saniye kala attığı basketle Trail Blazers'a galibiyeti getirdi.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum 23 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma ve 3 blokla "double double"a imza attı. Yedek oyuncular Allen Crabbe 12 ve Evan Turner 11 sayılık katkı yaptı.

Nuggets'ta 23 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Nikola Jokic ve 21 sayı, 7 ribauntla oynayan Emmanuel Mudiay'in gayreti, galibiyete yetmedi.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 72-104

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 98-104

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 105-99

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 111-104

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 118-101

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 113-115 (uzatmada)

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 110-108

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 98-79

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 106-103