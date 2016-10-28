Spurs, Clippers, Bulls...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Sacramento Kings'i 102-94 yenerek 2'de 2 yaptı.
Spurs'te Kawhi Leonard, 30 sayı, 5 asist, 5 top çalmalık performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda LaMarcus Aldridge 16, Dewayne Dedmon ve David Lee 12'şer sayı attı.
İkinci maçında ilk yenilgisini yaşayan Kings'te DeMarcus Cousins'ın 37 sayı, 16 ribauntluk "double-double" performansı mağlubiyetin önüne geçemedi. Ev sahibi ekipte Rudy Gay 17, Ben McLemore 10 sayıyla oynadı.
Clippers, Trail Blazers'ı devirdi
Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Los Angeles Clippers, Moda Center'da konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 114-106'lık skorla geçti.
İlk maçından galibiyetle ayrılan Clippers'ta Blake Griffin, 27 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı. Konuk takımda Chris Paul 27, Jamal Crawford ve Marreese Speights 15'er sayı üretti.
Sezona Utah Jazz galibiyetiyle başlayan Portland'da Damian Lillard'ın 29 sayı, 10 ribauntluk "double-double" performansı, Clippers karşısındaki mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takımda Maurice Harkless 23, Mason Plumlee 17, CJ McCollum 16 sayı kaydetti.
Bulls, Celtics'i geçti
Doğu Konferansı'nda Chicago Bulls, United Center'da ağırladığı Boston Celtics'i 105-99 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Bulls'ta Jimmy Butler, 24 sayıyla takımının en skoreri oldu. Dwyane Wade'in 22, Nikola Mirotic'in 15 sayıyla mücadele ettiği ev sahibi takımda, Taj Gibson 18 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans ortaya koydu.
Brooklyn Nets önündeki galibiyetin ardından Bulls ile karşılaşan Celtics'te Isaiah Thomas'ın 25, Avery Bradley'nin 16, Jae Crowder'ın 14 sayılık performansları mağlubiyeti engelleyemedi.
Sonuçlar
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 114-99
Chicago Bulls-Boston Celtics: 105-99
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 94-102
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 106-114
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:02
- Yüzyılın itirafı
Toplam 9
Yorum
yazık size gs taraftarı bunlar olurken utanmadan trabzon kümeye diye bağırdı, oyuncular ve yöneticiler durun ya demedi... bunlar herkese ders olsun, futbol centilmenlikle oynansın düşmanlık yapanlar ayıplansın.
- Rojo geliyor
Toplam 6
Yorum
MS Yaw he he Para yok pul yok mali mulku satliga çikarmislar transfer yapacaklarmis inanmam
- Rojo geliyor
Toplam 6
Yorum
......... TAMAM GÜZEL DE ŞU ANDAKİ KADRO DA ÇOK GÜZEL AMA GS FUTBOL OYNUYOR MU. GS LI FUTBOLCULARIN ADIM ATIP KOŞACAK HALLERİ YOK. TAKIM 40. DAKİKADAN İTİBAREN SAHADA YOK, PEKİ BU TAKIMIN KONDİSYONERİ YOK MU. BU TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ BU TAKIMI YETERİ KADAR ÇALIŞTIRIYOR MU. LİGTE GS GİBİ OYNAYAN BAŞKA BİR TAKIM YOK. GS KALİTELİ FUTBOLCULARDAN KURULU FAKAT FUTBOL OYNAYACAK GÜÇÜ YOK GÜÇÜ.
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