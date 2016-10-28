Spurs, Clippers, Bulls...

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının karşı karşıya geldiği maçta San Antonio Spurs, Sleep Train Arena'da konuk olduğu Sacramento Kings'i 102-94 mağlup etti.

Spurs'te Kawhi Leonard, 30 sayı, 5 asist, 5 top çalmalık performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda LaMarcus Aldridge 16, Dewayne Dedmon ve David Lee 12'şer sayı attı.

İkinci maçında ilk yenilgisini yaşayan Kings'te DeMarcus Cousins'ın 37 sayı, 16 ribauntluk "double-double" performansı mağlubiyetin önüne geçemedi. Ev sahibi ekipte Rudy Gay 17, Ben McLemore 10 sayıyla oynadı.

Clippers, Trail Blazers'ı devirdi

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Los Angeles Clippers, Moda Center'da konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 114-106'lık skorla geçti.

İlk maçından galibiyetle ayrılan Clippers'ta Blake Griffin, 27 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı. Konuk takımda Chris Paul 27, Jamal Crawford ve Marreese Speights 15'er sayı üretti.

Sezona Utah Jazz galibiyetiyle başlayan Portland'da Damian Lillard'ın 29 sayı, 10 ribauntluk "double-double" performansı, Clippers karşısındaki mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takımda Maurice Harkless 23, Mason Plumlee 17, CJ McCollum 16 sayı kaydetti.

Bulls, Celtics'i geçti

Doğu Konferansı'nda Chicago Bulls, United Center'da ağırladığı Boston Celtics'i 105-99 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Bulls'ta Jimmy Butler, 24 sayıyla takımının en skoreri oldu. Dwyane Wade'in 22, Nikola Mirotic'in 15 sayıyla mücadele ettiği ev sahibi takımda, Taj Gibson 18 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans ortaya koydu.

Brooklyn Nets önündeki galibiyetin ardından Bulls ile karşılaşan Celtics'te Isaiah Thomas'ın 25, Avery Bradley'nin 16, Jae Crowder'ın 14 sayılık performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 114-99

Chicago Bulls-Boston Celtics: 105-99

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 94-102

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 106-114