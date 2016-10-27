Ömer'li Pelicans evinde kaybetti
NBA’de Ömer Aşık’ın formasını giyidği New Orleans Pelicans, Smoothie King Center’da karşılaştığı Denver Nuggets’a 107-102’lik skorla parkeden mağlup ayrıldı. Pelicans’ta Anthony Davis 50 sayı yetmezken, Ömer de 2 sayı, 1 ribaund ile oyndı.
Russell Westbrook 1 asistle triple double kaçırdı
Oklahoma City Thunder, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 103-97 mağlup etti. Thunder forma giyen Ersan İlyasova karşılaşmada 20 dakika süre alırken, 10 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Thunder'da Russell Westbrook 32 sayı, 12 ribaund ve 9 asist, Steve Adams 16 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti. Philadelphia'da ise Joel Embiid'in 20 sayı, 7 ribaundu ve Sergio Rodriguez'in 12 sayı, 9 asisti mağlubiyeti önleyemedi.
Lakers galibiyetle başladı
Los Angeles Lakers, Steples Center'da karşı karşıya geldiği Houston Rockets'ı 120-114 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Lakers'ta Jordon Clarkson 25 sayı, 3 ribaund, D'Angelo Russell 20 sayı, 3 asist ve Julius Randle 18 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Houston'da ise James Harden 34 sayı, 17 asist ile double double yaprken, takım arkadaşları; Eric Gordon 19 sayı- 5 ribaund ve Clint Capela 16 sayı, 9 ribadun ile karşılaşmayı tamamladı.
NBA'de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları ise şöyle:
Indiana Pacers: 130 - Dallas Mavericks: 121
Orlando Magic: 96 - Miami Heat: 108
Boston Celtics: 122 - Brooklyn Nets: 117
Toronto Raptors: 109 - Detroit Pistons: 91
Memphis Grizzlies: 102 - Minnesota Timberwolves: 98
Milwaukee Bucks: 96 - Charlotte Hornets: 107
New Orleans Pelicans: 102 - Denver Nuggets: 107
Philadelphia 76ers: 97 - Oklahoma City Thunder: 103
Phoenix Suns: 94 - Sacramento Kings: 113
Los Angeles Lakers: 120 - Houston Rockets: 114
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:57
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 12
Yorum
karakartal Eğer Gomez geri dönmek isterse hemen alınmalı.Onun gibi bir golcü, çok zor bulunur.Çok pozisyona giriyoruz çok kaçırıyoruz.Futbolun her zaman dediğim gibi; değişmez bir kuralı var, siz ne kadar iyi olursanız olun ne kadar pozisyona girerseniz girin; ATAMAYANA ATARLAR.
- Cimbom kayıp
Toplam 3
Yorum
kabasakal Her maç 100 yiyor ...
- Beşiktaş ile Gençlerbirliği 87. randevuda
Toplam 1
Yorum
karakartal G.Birliği maçında herhangi bir sürprize mahal vermemek için hazırlıklarımızı iyi yapmalıyız.Bu maçı kazanmamız halinde Napoli maçına daha moralli ve daha motive olmuş bir şekilde çıkacağız.
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