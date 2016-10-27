 Cleveland farklı başladı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Cleveland farklı başladı

    Cleveland farklı başladı
    'de yeni sezon heyecanı 3 karşılaşma ile başladı. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, New York Knicks'i 117-88 mağlup etti. Cleveland'da Kyrie Irving 29 sayı, Lebron James de 19 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu. San Antonio Spurs ise deplasmanda karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 129-100 farkla devirdi. Portland Trail Blazers da evinde karşılaştığı Utah Jazz'ı 113-104 yendi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:18
    Etiketler:
    NBA
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