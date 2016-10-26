Şampiyonluk favorisi fark yedi
NBA'de 2016-17 sezonu gece oynanan 3 maçla başladı. Gecenin ilk karşılaşmasında NBA'nin son şampiyonu Cleveland Cavaliers yıldız oyuncusu LeBron James'in müthiş performans gösterdiği karşılaşmada New York Knicks'i 117-88 mağlup etti.
Gecenin ikinci karşalaşmasında ise Utah Jazz ile Portland Trail Blazers arasında oynandı. Mode Center'da oynanan maçta Trail Blazers karşılaşmayı 113-104 kazanan ekip oldu.
NBA'de gecenin son maçında sezonun şampiyonluk favorilerinden Golden State Warriors ile San Antonio Spurs karşılaştı. Oracle Arena'da oynanan karşılaşmayı San Antonio Spurs 129-100 gibi farklı bir skor ile kazandı. Geçen sezon oynadıkları ilk 24 maçı kazanma başarısı gösteren Golden State Warriors bu sezona mağlubiyet ile başladı.
NBA'de gecenin son maçında sezonun şampiyonluk favorilerinden Golden State Warriors ile San Antonio Spurs karşılaştı. Oracle Arena'da oynanan karşılaşmayı San Antonio Spurs 129-100 gibi farklı bir skor ile kazandı. Geçen sezon oynadıkları ilk 24 maçı kazanma başarısı gösteren Golden State Warriors bu sezona mağlubiyet ile başladı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar kaliteli bir forvet
Toplam 6
Yorum
asya kartallı abubakarın top tekniği ,top tutma ve saklama becerisi üst seviye vuruş pozisyon alma becerisi nazaran zayıftır.
- Sol kanada Konoplyanka
Toplam 2
Yorum
Objektif Doğru tercih...Bence hemen alınmalı...
- Aslan'dan gol dersi
Toplam 2
Yorum
ahmet Galatasarayın yedekleri böyleyse varın aslarını siz düşünün süper oyun süper goller teşekkürler cimbom
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