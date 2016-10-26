 Şampiyonluk favorisi fark yedi – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Şampiyonluk favorisi fark yedi

    Şampiyonluk favorisi fark yedi

    'de 2016-17 sezonu gece oynanan 3 maçla başladı. Gecenin ilk karşılaşmasında NBA'nin son şampiyonu Cleveland Cavaliers yıldız oyuncusu LeBron James'in müthiş performans gösterdiği karşılaşmada New York Knicks'i 117-88 mağlup etti.

    Gecenin ikinci karşalaşmasında ise Utah Jazz ile Portland Trail Blazers arasında oynandı. Mode Center'da oynanan maçta Trail Blazers karşılaşmayı 113-104 kazanan ekip oldu.

    'de gecenin son maçında sezonun şampiyonluk favorilerinden Golden State Warriors ile San Antonio Spurs karşılaştı. Oracle Arena'da oynanan karşılaşmayı San Antonio Spurs 129-100 gibi farklı bir skor ile kazandı. Geçen sezon oynadıkları ilk 24 maçı kazanma başarısı gösteren Golden State Warriors bu sezona mağlubiyet ile başladı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:12
    Etiketler:
    NBA
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