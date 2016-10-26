 NBA'de uluslararası oyuncu rekoru – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    'de uluslararası oyuncu rekoru

    NBA'de uluslararası oyuncu rekoru

    Bu sezon 113 uluslararası oyuncunun forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi'nde (), tarihin en yüksek sayısına ulaşılacak.

    'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 sezonunda takım kadrolarında bulunan 41 ülkeden 113 uluslararası oyuncuyla lig tarihinin rekoru kırılacak.

    Bu rakamla, ligde 2014-2015 sezonuna ait 101 kişilik uluslararası oyuncu sayısı rekoru geride bırakılacak.

    - Kanada'dan 11 oyuncu

    Kanada, 11 basketbolcuyla ABD'nin ardından ligde en fazla oyuncusu bulunan ülke olarak dikkati çekiyor.

    Sıralamada 10 basketbolcuyla ikincilikte yer alan Fransa'yı 9 oyuncuyla Brezilya, 8 oyuncuyla Avustralya izliyor. 'den ise Ersan İlyasova ve Ömer Aşık ligde mücadele ediyor.

    - En fazla uluslararası oyuncu Utah Jazz'da

    Utah Jazz, takımda görev yapan 7 uluslararası oyuncuyla bu alanda ilk sırada yer alıyor.

    Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors 6 uluslararası oyuncuyla Utah Jazz'ı takip ediyor.

    Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves ve New York Knicks ise yeni sezona 5 uluslararası oyuncuyla katılıyor.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:57
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