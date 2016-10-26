NBA'de uluslararası oyuncu rekoru
Bu sezon 113 uluslararası oyuncunun forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), tarihin en yüksek sayısına ulaşılacak.
Bu rakamla, ligde 2014-2015 sezonuna ait 101 kişilik uluslararası oyuncu sayısı rekoru geride bırakılacak.
- Kanada'dan 11 oyuncu
Kanada, 11 basketbolcuyla ABD'nin ardından ligde en fazla oyuncusu bulunan ülke olarak dikkati çekiyor.
Sıralamada 10 basketbolcuyla ikincilikte yer alan Fransa'yı 9 oyuncuyla Brezilya, 8 oyuncuyla Avustralya izliyor. Türkiye'den ise Ersan İlyasova ve Ömer Aşık ligde mücadele ediyor.
- En fazla uluslararası oyuncu Utah Jazz'da
Utah Jazz, takımda görev yapan 7 uluslararası oyuncuyla bu alanda ilk sırada yer alıyor.
Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors 6 uluslararası oyuncuyla Utah Jazz'ı takip ediyor.
Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves ve New York Knicks ise yeni sezona 5 uluslararası oyuncuyla katılıyor.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:57
- Caner’e ne yaptınız?
Toplam 1
Yorum
Halis Ozan sakatlandığında bir Geçmiş Olsun mesajı yayınlamayanlar Canerin ayağına gidiyor
- Persie değil F.Bahçe kötü
Toplam 2
Yorum
Socrat Alın biran önce de hayranı görün ozaman
- F.Bahçe’den 10 numara plan
Toplam 6
Yorum
vlkn80 Zaten anca Azizin aklına gelir bu olay...
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