Ömer ‘Roket’i durduramadı
NBA Dünya Turu kapsamında Houston Rockets ile New Orleans Pelicans, Çin'de karşılaştı. Muhteşem bir basketbol resitaline sahne olan maçı Rockets, 123- 117 kazandı. Şanghay'daki mücadeleye ilk 5'te başlayan milli yıldızımız Ömer Aşık, 28 dakika süre aldığı maçı 14 sayı, 14 ribaunt ve 1 asist ile tamamladı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Ömer ‘Roket’i durduramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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