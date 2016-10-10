 Ömer ‘Roket’i durduramadı – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ömer ‘Roket’i durduramadı

    Ömer ‘Roket’i durduramadı
    Dünya Turu kapsamında Houston Rockets ile New Orleans Pelicans, Çin'de karşılaştı. Muhteşem bir basketbol resitaline sahne olan maçı Rockets, 123- 117 kazandı. Şanghay'daki mücadeleye ilk 5'te başlayan milli yıldızımız Ömer Aşık, 28 dakika süre aldığı maçı 14 sayı, 14 ribaunt ve 1 asist ile tamamladı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
    Etiketler:
    NBA
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