Draftının 1 numarası 3 ay yok
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ın 1 numaralı draft seçimi Ben Simmons, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek.
Ayak bileğinden operasyon geçirecek 2,08 metre boyundaki forvet oyuncusunun sahalara dönmesinin 3 ay süreceği belirtildi.
Philadelphia'nın bu yıl ilk sıradan draft ettiği Simmons, sezon öncesi hazırlık maçlarının yapıldığı NBA Yaz Ligi'nde 10,8 sayı, 7,7 ribaunt, 5,5 asist ortalamalarıyla oynayarak en iyi 5'e seçilmişti.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:46
- Orman patladı
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Yorum
Fikret Başkanımız ADAM Ona bulaşan olmasın KARTAL Tarihimizdeki Süleyman Sebadan sonra en büyük başkanımız dokukanı caytır cayır yakarız
- Erman Toroğlu: Arda Turan Milli Takım'da neden yok?
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gs erman toroğlu fatih susma hakkını kullanıyor diyosun ya ozaman çıkıpta demeyecek benden değil milletten özür dilyecekler lafını ortaya atıp susmayacaksın adamları milletin önüne atıpta susmayacaksın varsa bişey açıklayacaksın olanları ama açıklayamaz çünkü ortada bişey yok açıklanacak avrupa futbol şampiyonasında ki kendi başarısızlığının faturasını bu adamlara kesti saltanatını sürdürmesi için bu gerekliydi ama görecez bu iki maçtan sonra fatih beyi orda kalabilecekmi bakalım bu iki maçın faturasını kimlere kesecek hep beraber izleyp görcez fazla kalmadı....
- Jose Sosa dönebilir
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serdar bu gelmesn diyen arkadaşlar takımın durumunu çok beğeniyorlar galiba kötü galatasarayı yenemiyoruz kötü d.kievi yenemiyoruz çok kötü rizeyi son dakika şans golüyle yeniyoruz geçen sezon ki gb atak futbol oynayamıyoruz 3 pas yapamıyoruz ve takımın 2 yıldızına gelmesin dyoruz herkes hata yapar adamlar hata yaptıklarını anladılar geri dönmek istiyorlar sezon arasnda hemen dönsünler ne abubakar dan gomez olur ne de taliscadan sosa ikiside tırt çıktı görün artık sosa da gomezde döneceklerse yönetim havada kapsınlar adam gb oyun izleyelim artık
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