 Draftının 1 numarası 3 ay yok – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Draftının 1 numarası 3 ay yok

    Draftının 1 numarası 3 ay yok

    Amerikan Basketbol Ligi () ekibi Philadelphia 76ers'ın 1 numaralı draft seçimi Ben Simmons, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek.

    'in internet sitesinde yer alan haberde, takımının sezon öncesi kampında sakatlanan 20 yaşındaki Simmons'ın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

    Ayak bileğinden operasyon geçirecek 2,08 metre boyundaki forvet oyuncusunun sahalara dönmesinin 3 ay süreceği belirtildi.

    Philadelphia'nın bu yıl ilk sıradan draft ettiği Simmons, sezon öncesi hazırlık maçlarının yapıldığı NBA Yaz Ligi'nde 10,8 sayı, 7,7 ribaunt, 5,5 asist ortalamalarıyla oynayarak en iyi 5'e seçilmişti.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 10:46
    Etiketler:
    NBA
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