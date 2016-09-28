“Kaepernick’i destekliyorum ama…”
Cleveland Cavaliers'ın yıldız basketbolcusu Lebron James, ırkçılığa dikkat çekmek için ABD milli marşı sırasında ayağa kalkmayan Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'i desteklediğini fakat bu hareketi yapmayacağını açıkladı.
Miami Heat ve Cleveland Cavaliers'ta NBA şampiyonlukları yaşayan Amerikalı yıldız basketbolcu Lebron James, ABD polisi tarafından siyahi vatandaşlara uygulanan şiddeti değerlendirdi.
Siyasetçi olmadığını ama Amerika'da yaşayan çocuklarının geleceğinden endişe duyduğunu ifade eden Lebron, "Çünkü hayatlarını kaybeden masum insanlar konusunda bir şey yapılmıyormuş gibi görünüyor. Herkesin, inandıklarını barışçıl bir yolla ifade etmeye hakkı var. Colin Kaepernick'in yaptığı da kesinlikle bu ve ben buna saygı duyuyorum. Fakat milli marş sırasında ayağa kalkacağım. Çünkü buna inanıyorum. Ancak bu, Colin Kaepernick ile aynı fikirde olmadığım ve yaptığına saygı duymadığım anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.
16 Eylül'de, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yaşanan olayda, aracının önünde elleri havada bekleyen Terence Crutcher adlı ABD'li siyahİ vatandaş, polisler tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.
Yaşanan olaya, takımının maçları öncesinde çalınan milli marşlarda ayağa kalkmayarak tepki gösteren NFL oyuncusu Kaepernick, bu davranışı nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.
Siyasetçi olmadığını ama Amerika'da yaşayan çocuklarının geleceğinden endişe duyduğunu ifade eden Lebron, "Çünkü hayatlarını kaybeden masum insanlar konusunda bir şey yapılmıyormuş gibi görünüyor. Herkesin, inandıklarını barışçıl bir yolla ifade etmeye hakkı var. Colin Kaepernick'in yaptığı da kesinlikle bu ve ben buna saygı duyuyorum. Fakat milli marş sırasında ayağa kalkacağım. Çünkü buna inanıyorum. Ancak bu, Colin Kaepernick ile aynı fikirde olmadığım ve yaptığına saygı duymadığım anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.
16 Eylül'de, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yaşanan olayda, aracının önünde elleri havada bekleyen Terence Crutcher adlı ABD'li siyahİ vatandaş, polisler tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.
Yaşanan olaya, takımının maçları öncesinde çalınan milli marşlarda ayağa kalkmayarak tepki gösteren NFL oyuncusu Kaepernick, bu davranışı nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat'ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
maliBa ne oldu da advocat gelmeden önce fenerin en iyisi Salih uçan ken şimdi kadroya bile giremiyor Salihe kendi mevkisi dışında neden her yerde şans verildi ? Salih Sekiz numarada ozan ve souzadan bir gömlek daha üstün olduğunu düşünüyorum
- Moussa ilk 11’e dönüyor
Toplam 2
Yorum
HAKAN34 İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDEEEE TAM DESTEK TAM DESTEK YENECEZ GÜVENİYORUZ
- Skrtel, Kjaer’den şikayetçi
Toplam 1
Yorum
FABİİİİ SKRTEL DAHA İYİ KJAERDEN GAZİANTEP MACINDAKİ HATA NEYDİ ÖYLE AVRUPA MACINDA YAPMASA BARİİ
“Kaepernick’i destekliyorum ama…” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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