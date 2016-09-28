 “Kaepernick’i destekliyorum ama…” – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    “Kaepernick’i destekliyorum ama…”

    “Kaepernick’i destekliyorum ama…”

    Cleveland Cavaliers'ın yıldız basketbolcusu Lebron James, ırkçılığa dikkat çekmek için ABD milli marşı sırasında ayağa kalkmayan Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'i desteklediğini fakat bu hareketi yapmayacağını açıkladı.

    Miami Heat ve Cleveland Cavaliers'ta şampiyonlukları yaşayan Amerikalı yıldız basketbolcu Lebron James, ABD polisi tarafından siyahi vatandaşlara uygulanan şiddeti değerlendirdi.

    Siyasetçi olmadığını ama Amerika'da yaşayan çocuklarının geleceğinden endişe duyduğunu ifade eden Lebron, "Çünkü hayatlarını kaybeden masum insanlar konusunda bir şey yapılmıyormuş gibi görünüyor. Herkesin, inandıklarını barışçıl bir yolla ifade etmeye hakkı var. Colin Kaepernick'in yaptığı da kesinlikle bu ve ben buna saygı duyuyorum. Fakat milli marş sırasında ayağa kalkacağım. Çünkü buna inanıyorum. Ancak bu, Colin Kaepernick ile aynı fikirde olmadığım ve yaptığına saygı duymadığım anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

    16 Eylül'de, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yaşanan olayda, aracının önünde elleri havada bekleyen Terence Crutcher adlı ABD'li siyahİ vatandaş, polisler tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.
    Yaşanan olaya, takımının maçları öncesinde çalınan milli marşlarda ayağa kalkmayarak tepki gösteren NFL oyuncusu Kaepernick, bu davranışı nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:47
    Etiketler:
    NBA
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