Kevin Garnett'tan parkelere veda!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Minnesota Timberwolves'ta oynayan Kevin Garnett, 21 yıllık basketbol kariyerini noktaladı.

Kevin Garnett, Instagram'daki sosyal medya hesabında yayınlanan siyah-beyaz videoda, 13 sezon görev yaptığı Minnesota Timberwolves takımının sahası Target Center'da tek başına yürürken "Çok minnettarım. Kelimelere dökemeyecek kadar çok minnettarım. İnsanların beni bu kadar seveceğini hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

Önündeki emeklilik yıllarına işaret ederek, "İyi olacağız. Bunun kolay olacağını beklemiyordum. Ama şu an kadar iyi. İzlemeye devam edin." diyen 40 yaşındaki pivotun videosu, "Elveda" (Farewell) yazısıyla sona eriyor.

Lise diplomasını alıp NBA'in yolunu tuttu

Birçok oyuncunun aksine kolej basketbolu oynayarak değil, liseden NBA'e direkt geçiş yapan ve genç yaşından dolayı "The Kid" (Çocuk) lakabı verilen Garnett, 1995 NBA draftında Minnesota Timberwolves tarafından 5'inci sıradan seçildi.

Garnett, yaklaşık 20 yıl aranın ardından doğrudan liseden mezun olduktan sonra NBA'e giren ilk oyuncu unvanını kazandı. Ünlü oyuncu, kendinden sonra gelen Kobe Bryant, LeBron James ve Tracy McGrady gibi basketbolculara da liseden direkt NBA'e geçmelerinde öncülük etti.

Sonraki 12 seneyi Minnesota Timberwolves'ta geçiren Garnett, bu takımdaki son yıllarında art arda gelen hayal kırıklıklarının ardından takasını isteyerek, Temmuz 2007'de Boston Celtics'in yolunu tuttu.

Boston Celtics formasıyla 2007-2013 yıllarında oynayan Garnett, takımına 2008 senesinde 17'nci NBA şampiyonluğunu kazandırırken aynı zamanda kariyerindeki tek lig şampiyonluğuna ulaştı.

Celtics'ten ayrıldıktan sonra iki sezon Brooklyn Nets'te forma giyen Garnett, Şubat 2015'te ilk NBA koçu Flip Saunders'la tekrar çalışmak için Minnesota'ya döndü ancak Saunders, aynı yılın ekim ayında hayatını kaybetti.

Kazandığı ödüller ve NBA istatistiklerindeki başarıları

NBA'de 55 bin dakikadan fazla sahada kalan Garnett, 2004'te ligin "En Değerli Oyuncu" (MVP), 2008'de de "Yılın En iyi Savunmacısı" ödüllerine layık görüldü.

All-Star takımında 15 kez yer alan "The Big Ticket" lakaplı oyuncu, 2003'teki All-Star maçında MVP seçildi.

Garnett, NBA kariyerinde 25 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 5 bin asist barajını geçen üçüncü oyuncu unvanını kazanarak, bunu başaran Kerim Abdül Cabbar ve Karl Malone gibi efsane basketbolcuların yanında adını tarih sayfalarına yazdırdı.

Tüm zamanların NBA istatistiklerinde "en çok maç oynama" sayısında 5'inci, "en çok sahada dakika alma"da 3'üncü olan Garnett, aynı zamanda, "en çok sayı atan" 20'nci, "en çok ribaunt alan" 10'uncu, "en çok asist yapan" 47'nci, "en çok top çalan" 17'nci ve "en çok blok yapan" 19'uncu oyuncu unvanlarıyla kariyerini tamamladı.