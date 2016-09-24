NBA'de geçirdiği 21 sezonun ardından Minnesota Timberwolves formasıyla basketbol kariyerine son veren Garnett'a meslektaşları, sosyal paylaşım sitelerinden destek mesajları yolladı.

Cleveland Cavaliers'ın dünyaca ünlü pivotu LeBron James, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Garnett'in kariyerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Garnett sayesinde basketbola başlayarak bugünlere geldiğini vurgulayan James, "Basketbola seni izleyerek başladım. Lisedeyken Ohio'daki Michigan takımında oynadığında seni tribünden takip ediyordum. Sanırım 10 yaşındaydım ve gerçekten harikaydın. 'Uçan çocuk' olarak hitap edildiğim o dönem, stilimi sen oluşturdun ve daha büyük çocuklarla baş edebileceğimi sayende anladım. Bu olaydan 8 yıl sonra, senden ilham alan çocuk, draftlara girdi ve senin gibi basketbolcu oldu. Teşekkürler.'" ifadelerini kullandı.

NBA'in efsanevi isimlerinden Scottie Pippen ise "Harika bir kariyerin var Kevin Garnett. Gördüğüm en sıkı oyunculardan biriydin ve ultra yetenekliydin. Yaptığın tutkulu savunmayı çok seviyordum. Canavar gibi oyuncuydun." değerlendirmesinde bulundu.

Bir dönem Garnett ile aynı takımda oynayan Los Angeles Clipperslı Paul Pierce da, "The Big Ticket" lakaplı oyuncunun videosunu paylaşarak altına "Seni özleyeceğiz." ifadesini yazdı.

Los Angeles Clippers'dan Jamal Crawford ise Garnett'ın NBA'in örnek teşkil edecek isimleri arasında yer aldığını belirterek, "Her zaman aynı takımda oynamak istediğim oyuncular arasında yer aldın. Onun maçlara duyduğu sevgiye, yeteneğine ve bencil olmayan karakterine her zaman hayran kalacağım." şeklindeki mesajını paylaştı.

Bu sezon San Antonio Spurs forması giyecek İspanyol pivot Pau Gasol ise "Saygı, Teşekkürler Kevin Garnett, NBA efsanesi" etiketleriyle yolladığı mesajında, "Hayatım boyunca karşısında oynadığım en iyi ve zorlu oyunculardan birisiydin." değerlendirmesini yaptı.

Orlando Magic'in Fransız basketbolcusu Evan Fournier ise çocukken Minnesota Timberwolves forması giydiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Haklıydın, sayende her şey mümkün." şeklinde görüş belirtti.

All-star takımında 15 kez yer alan ve bu maçlarda bir kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Garnett, NBA kariyerinde 25 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 5 bin asist barajını geçen Kerim Abdül Cabbar ve Karl Malone'un ardından üçüncü oyuncu olmuştu.