 100 milyon dolar – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    100 milyon dolar

    100 milyon dolar
    takımlarından Milwaukee Bucks, Yunan oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun sözleşmesini 4 yıllığına uzattı. ABD basınında yer alan haberlerde, 21 yaşındaki oyuncunun 4 yıllık sözleşme doğrultusunda 100 milyon dolar alacağı öne sürüldü.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:07
    Etiketler:
    NBA
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