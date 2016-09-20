Bucks, Antetokounmpo'nun sözleşmesini uzattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks, Yunan oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun sözleşmesini 4 yıllığına uzattı.
2013 NBA draftında Milwaukee Bucks tarafından 15'inci sıradan seçilen Antetokounmpo, geçen sezon görev yaptığı 80 karşılaşmada 16,9 sayı, 7,7 ribaunt ve 4,3 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 11:58
- TFF'den Beşiktaş'a ret
Toplam 9
Yorum
adam kayırma böyle olur türk takımları avrupa kupalarında başarısız olursa o zaman seneye elemeden gidebilcek misiniz bakalım ş.ligine o zaman görcem ben sizi
- Riekerink’e sürpriz
Toplam 9
Yorum
takipçi YAPMAYIN BU HATAYI SAKIN HA ONDAN SONRA GÖNDERMEK İÇİN ÇUVALLA PARA VERMEK ZORUNDA KALIRSINIZ GEÇEN HAFTAYI NEÇABUK UNUTTUNUZ KAYSERİDE TAKIMIN GALİBİYETE İHTİYACI VAR GOLCÜ ALMIYOR AKILLI OLUN SEZON BİTSİN BAŞARILI OLURSA DÜŞÜNÜRÜZ.
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 24
Yorum
Kartalistan Geçen sene biz rezil ettik hemde hakemsiz hemde çirkevlik yapmadan, futbol dersi vererek. Güvendiginiz adam Eren Derdiyok :))
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