 Bucks, Antetokounmpo'nun sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Bucks, Antetokounmpo'nun sözleşmesini uzattı

    Bucks, Antetokounmpo'nun sözleşmesini uzattı

    Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından Milwaukee Bucks, Yunan oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun sözleşmesini 4 yıllığına uzattı.

    'in internet sitesinden yapılan açıklamada, şutör ve forvet pozisyonlarında görev yapan Antetokounmpo'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, 21 yaşındaki oyuncunun 4 yıllık sözleşme doğrultusunda 100 milyon dolar alacağı öne sürüldü.

    2013 NBA draftında Milwaukee Bucks tarafından 15'inci sıradan seçilen Antetokounmpo, geçen sezon görev yaptığı 80 karşılaşmada 16,9 sayı, 7,7 ribaunt ve 4,3 asist ortalamalarıyla oynadı.

    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:58
    Etiketler:
    NBA
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