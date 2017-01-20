Monte Carlo Rallisi'nde ölümlü kaza
Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Monte Carlo Rallisi'nde yaşanan kazada, bir seyirci hayatını kaybetti.
Yaralanan izleyicinin helikopterle Nice kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, kaza hakkında soruşturma açıldığı aktarılırken, vefat eden seyircinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:48
- Lens için tam zamanı
Toplam 7
Yorum
ChawuS Sunderland dusme hattinda sonuncu takimla 15 puani paylasiyor bu sene ligte kalmalari zor, sezon sonu daha ucuza alinabilir beklenmeli.
- Mehmet Ekici her an F.Bahçe'yle imzalayabilir
Toplam 40
Yorum
BAHA KAYA Kardeşim, bozun BJK ile anlaşmayı..alın 2 milyon Yuroyu, 5 ay sonra serbest adam için, gitsin FB'ye..Olcay da kiralık kalsın,snra gitsingeri
- Yuvakuran bir ilki yaşadı
Toplam 5
Yorum
Bora Ersoy Tek kelime harikaydı, çok heyecanlı olmasına ragmen Seni kutluyorum, sakın şımarma o kale senin.
Monte Carlo Rallisi'nde ölümlü kaza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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