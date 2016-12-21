Hamilton'dan Halep'e yardım çağrısı
Formula 1'de 3 kez şampiyon olan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, insanlık dramının yaşandığı Suriye'nin Halep kentindeki çocuklar için yardım çağrısı yaptı.
Hamilton mesajında, Halep'teki saldırılardan etkilenen küçük bir çocuğun fotoğrafına da yer verdi.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:52
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Toplam 16
Yorum
GERÇEKÇİ SEMİH,SELÇUK,SALİH VE SABRİ DEN OLAŞAN 4 S TAKIMI ÖYLE GÜZEL GERİ GERİ İTELİYORKİ DÜŞECEK TAKIMLAR PUAN ALMAK BU DÖRTLÜYE GÜVENİYOR.HA BİR DE SGURTSON VARDI.YAHU YA FUTBOLCU ALIN YADA ESKİ ŞÖHRETLERİ ÇAĞIRIN MASRAFTAN KURTULUN.PARALAR EN AZINDA KULÜPTE KALIR YAHU.EL İNSAF,SEYİRCİ HER DERBİDE İÇİN İÇİN KAYBEDERİM KORKUSU YAŞIYOR.YETER.....:
- "Eto'o için resmi teklif gelmedi"
Toplam 2
Yorum
gercekler siz neden sözleşmesi devam eden eto ile görüştünüz (beşiktaşlı) daha saymadıgım nıce ısımler var
- ''55-60'larla bu kadar!''
Toplam 4
Yorum
hattrick Fenerden % 50 % 60'lardan üstünü beklemek sadece beklemek olur . Fenerin seyircisi çoktur taraftarı kadar futbolu yoktur . Birde bu takım kendini büyük zanneder . Yer ve zaman fark etmeksizin hep ağlarlar ve diğer sarı renkli ortağı bunun kadar ağlamaz yaygara koparmaz .
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