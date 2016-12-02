Nico Rosberg Formula 1 kariyerini bitirdi

Mercedes pilotu Nico Rosberg, herkesi şaşırtan bir karara imza attı ve şampiyonluğa ulaştıktan sonra Formula 1 kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Formula 1'de 2016 Dünya Şampiyonu olan Rosberg, sürpriz bir kararla emekli olduğunu açıkladı.



Abu Dabi Grand Prix'inde ikinci sırada bitirmesine rağmen takım arkadaşı Lewis Hamilton'un 5 puan önünde şampiyonluğa ulaşan 31 yaşındaki Mercedes pilotu Nico Rosberg, herkesi şaşırtan bir karara imza attı. Alman pilot yaptığı açıklamada, Formula 1 kariyerini sonlandırdığını açıkladı.



2006 yılında Formula 1'de yarışmaya başlayan Rosberg, son şampiyonluğuyla Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in ardından Formula 1'de şampiyonluğa ulaşan 3. Alman unvanını elde etmişti.