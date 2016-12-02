 Nico Rosberg Formula 1 kariyerini bitirdi – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Nico Rosberg Formula 1 kariyerini bitirdi

    Nico Rosberg Formula 1 kariyerini bitirdi

    Mercedes pilotu Nico Rosberg, herkesi şaşırtan bir karara imza attı ve şampiyonluğa ulaştıktan sonra Formula 1 kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

    Formula 1'de 2016 Dünya Şampiyonu olan Rosberg, sürpriz bir kararla emekli olduğunu açıkladı.

    Abu Dabi Grand Prix'inde ikinci sırada bitirmesine rağmen takım arkadaşı Lewis Hamilton'un 5 puan önünde şampiyonluğa ulaşan 31 yaşındaki Mercedes pilotu Nico Rosberg, herkesi şaşırtan bir karara imza attı. Alman pilot yaptığı açıklamada, Formula 1 kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

    2006 yılında Formula 1'de yarışmaya başlayan Rosberg, son şampiyonluğuyla Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in ardından Formula 1'de şampiyonluğa ulaşan 3. Alman unvanını elde etmişti.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:15
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