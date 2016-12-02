Nico Rosberg Formula 1 kariyerini bitirdi
Mercedes pilotu Nico Rosberg, herkesi şaşırtan bir karara imza attı ve şampiyonluğa ulaştıktan sonra Formula 1 kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Formula 1'de 2016 Dünya Şampiyonu olan Rosberg, sürpriz bir kararla emekli olduğunu açıkladı.
Abu Dabi Grand Prix'inde ikinci sırada bitirmesine rağmen takım arkadaşı Lewis Hamilton'un 5 puan önünde şampiyonluğa ulaşan 31 yaşındaki Mercedes pilotu Nico Rosberg, herkesi şaşırtan bir karara imza attı. Alman pilot yaptığı açıklamada, Formula 1 kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
2006 yılında Formula 1'de yarışmaya başlayan Rosberg, son şampiyonluğuyla Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in ardından Formula 1'de şampiyonluğa ulaşan 3. Alman unvanını elde etmişti.
Abu Dabi Grand Prix'inde ikinci sırada bitirmesine rağmen takım arkadaşı Lewis Hamilton'un 5 puan önünde şampiyonluğa ulaşan 31 yaşındaki Mercedes pilotu Nico Rosberg, herkesi şaşırtan bir karara imza attı. Alman pilot yaptığı açıklamada, Formula 1 kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
2006 yılında Formula 1'de yarışmaya başlayan Rosberg, son şampiyonluğuyla Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in ardından Formula 1'de şampiyonluğa ulaşan 3. Alman unvanını elde etmişti.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Papağan gibi aynı soruları sormayın
Toplam 13
Yorum
HÜSEYİN YEMCİOĞLU çok yanlış biliyorsun bu yıl hakemler canımızı yakmadı mı
- G.Saray’ın gözü Çin pazarında
Toplam 12
Yorum
Hagi haklısın ama Vargas konusunda katılmıyorum, gelmemeli
- Serdar Aziz'den Fenerbahçe maçı yorumu
Toplam 2
Yorum
mehmetfb aferin aferin kimden korkacağını iyi biliyosun
Nico Rosberg Formula 1 kariyerini bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.