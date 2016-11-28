 Formula’da şampiyon Nico Rosberg – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Formula’da şampiyon

    Formula’da şampiyon Nico Rosberg
    'de şampiyonluğunu ilan eden isim pilotu oldu. Sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini 2. bitiren Alman pilot, genel klasmanı zirvede tamamladı ve zaferini ilan etti. A.Dabi'de ilk sırayı alan Hamilton ise klasmanda takım arkadaşının ardından 2.'likte kaldı.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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