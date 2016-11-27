Formula 1'de şampiyon belli oldu
2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın kapanış yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini 2. sırada bitiren Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.
Formula 1 sezonunun 21. ve son mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapıldı. "Pole pozisyonu"ndaki Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ve 2. cepten kalkan takım arkadaşı Nico Rosberg, startta yerlerini korudu.
İlk "pit stop"unu 7'nci, ikinci "pit stop"unu ise 28. turda gerçekleştiren Hamilton, lastik değişimlerinin ardından Rosberg'in önünde piste dönmeyi başardı.
İkinci "pit stop"u diğer sürücülerden daha geç yapan Ferrari'den Sebastian Vettel, 6. sırada piste dönmesine rağmen daha yumuşak hamurlu lastiklerle takım arkadaşı Kimi Raikkonen, Red Bull-TAG Heuer pilotları Daniel Ricciardo ve Max Verstappen'i geçerek 3'üncülüğe yerleşti.
İlk 4 sıradaki Hamilton, Rosberg, Vettel ve Verstappen'i 3 saniyenin ayırdığı son 5 tur, büyük heyecana sahne oldu. Hamilton, mücadele sonunda sezonun 10'uncu, kariyerinin 53'üncü yarış zaferine ulaştı. 0.4 saniye gerisindeki Rosberg 2'nciliği korudu. Liderin 0.8 saniye arkasındaki Vettel ise podyumun son basamağına çıktı.
31 yaşındaki Rosberg böylece puanını 385'e çıkardı ve Hamilton'ın 5 puan önünde kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.
Formula 1 kariyerlerinin son yarışına çıkan sürücülerden Felipe Massa (Williams-Mercedes) 9. sırayı aldı. Aracının sağ ön süspansiyonu kırılan 2009 şampiyonu Jenson Button (McLaren-Honda) ise 12. turda yarış dışı kaldı.
- İlk 10
Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Nico Rosberg (Mercedes)
3. Sebastian Vettel (Ferrari)
4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
5. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
6. Kimi Raikkonen (Ferrari)
7. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes)
8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)
10. Fernando Alonso (McLaren-Honda)
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar klasmanı:
1. Nico Rosberg (Almanya): 385 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 380
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 256
4. Sebastian Vettel (Almanya): 212
5. Max Verstappen (Hollanda): 204
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes: 765
2. Red Bull: 468
3. Ferrari: 398
4. Force India: 173
5. Williams: 138
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:12
- Ekici’nin menajerine 140 bin euro borç
Toplam 5
Yorum
isminiz Ya takım küme dusecek seviyeye geldi siz neyin peşinde sıniz hala alooo tehlike sinyalleri çalıyor kimsenin duyduğu yok yazikk takım ne hale geldi sadece ekonomik yatırımların olsa bu işler eyvallah önce ligde kalabilecekmiyiz onun hesabını yapın benden soylenesi
- Trabzonspor kabustan uyanamadı
Toplam 28
Yorum
ERAY TS Aydınus sen de hakem misin be ! Kaç tane penaltımızı vermedi sayamadım.
- Navas sürprizi
Toplam 13
Yorum
yazig 18 milyona cok etmez o kadar ,heryerini yirtsan yine de etmez ---lens den daha etkili bir futbilcu alinir 18 milyona
Formula 1'de şampiyon belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.