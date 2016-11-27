Formula 1'de şampiyon belli oldu

Formula 1 sezonunun 21. ve son mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapıldı. "Pole pozisyonu"ndaki Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ve 2. cepten kalkan takım arkadaşı Nico Rosberg, startta yerlerini korudu.

İlk "pit stop"unu 7'nci, ikinci "pit stop"unu ise 28. turda gerçekleştiren Hamilton, lastik değişimlerinin ardından Rosberg'in önünde piste dönmeyi başardı.

İkinci "pit stop"u diğer sürücülerden daha geç yapan Ferrari'den Sebastian Vettel, 6. sırada piste dönmesine rağmen daha yumuşak hamurlu lastiklerle takım arkadaşı Kimi Raikkonen, Red Bull-TAG Heuer pilotları Daniel Ricciardo ve Max Verstappen'i geçerek 3'üncülüğe yerleşti.

İlk 4 sıradaki Hamilton, Rosberg, Vettel ve Verstappen'i 3 saniyenin ayırdığı son 5 tur, büyük heyecana sahne oldu. Hamilton, mücadele sonunda sezonun 10'uncu, kariyerinin 53'üncü yarış zaferine ulaştı. 0.4 saniye gerisindeki Rosberg 2'nciliği korudu. Liderin 0.8 saniye arkasındaki Vettel ise podyumun son basamağına çıktı.

31 yaşındaki Rosberg böylece puanını 385'e çıkardı ve Hamilton'ın 5 puan önünde kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Formula 1 kariyerlerinin son yarışına çıkan sürücülerden Felipe Massa (Williams-Mercedes) 9. sırayı aldı. Aracının sağ ön süspansiyonu kırılan 2009 şampiyonu Jenson Button (McLaren-Honda) ise 12. turda yarış dışı kaldı.







- İlk 10

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Nico Rosberg (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

5. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

6. Kimi Raikkonen (Ferrari)

7. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes)

8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

10. Fernando Alonso (McLaren-Honda)



- Pilotlar ve takımlar klasmanı

2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Nico Rosberg (Almanya): 385 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 380

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 256

4. Sebastian Vettel (Almanya): 212

5. Max Verstappen (Hollanda): 204



Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 765

2. Red Bull: 468

3. Ferrari: 398

4. Force India: 173

5. Williams: 138