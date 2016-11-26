Pole pozisyonu Hamilton'ın
2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak sezonun kapanış ayağının sıralama turları gerçekleştirildi.
Pilotlar klasmanında takım arkadaşı Rosberg'in 12 puan gerisinde yer alan son 3 yarışın galibi Büyük Britanyalı Hamilton, sıralama turlarında 1.38.755'lik derecesiyle, 4'ü üst üste olmak üzere bu sezonki 12. pole pozisyonunu elde etti.
Son yarışta podyumun 3. basamağına çıkması halinde Hamilton birinci olsa bile kariyerindeki ilk Formula 1 şampiyonluğuna imza atacak Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, 1.39.058'lik derecesiyle ikinci sıranın sahibi oldu. Red Bull-TAG Heuer'in Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo ise 1.39.589'luk süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.
Yas Marina Pisti'nde yarın TSİ 16.00'da start alacak Abu Dabi Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.38.755
2. Nico Rosberg (Mercedes): 1.39.058
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer): 1.39.589
4. Kimi Raikkonen (Ferrari): 1.39.604
5. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.39.661
6. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer): 1.39.818
7. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes): 1.40.501
8. Sergio Perez (Force India-Mercedes): 1.40.519
9. Fernando Alonso (McLaren-Honda): 1.41.106
10. Felipe Massa (Williams-Mercedes): 1.41.213
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:30
- "Benim değerim 100 milyon€"
Toplam 8
Yorum
net aklını kullansaydı ve profesyonel yaşasaydı değeri artardı zaten iyi bir değeri vardı ama hatalarından gittiği büyük takımlarda tutunamadı
- Levent Nazifoğlu'dan Galatasaray taraftarına müjde
Toplam 10
Yorum
1905 Lines Sabriden iyi boşuna yaktı hoca, Linesi takıma kazandır. Bruma çok top eziyor ayar ver. Hakemler organize puanları yiyor sert ol biraz
- İşte Aslan bu
Toplam 15
Yorum
Bilinmeyen adam galatasaray bu sene şampiyonluğu alması için Selçuk'u göndermesi lazım
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