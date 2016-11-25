Şampiyonluk düğümü çözülüyor
2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, Mercedes pilotları Nico Rosberg ile Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak.
Tamamlanan 20 mücadelede dokuzar birinciliği bulunan Mercedes sürücüleri Alman Nico Rosberg ile Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki rekabetin galibi belli olacak.
Son 4 yarışa 33 puan önde girmesine rağmen Hamilton'ın peş peşe kazandığı 3 birincilikle avantajı 12 puana düşen Rosberg, Abu Dabi'de podyumun 3. basamağına çıkarsa kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğuna imza atacak.
Üç şampiyonluğu bulunan Hamilton'ın ise umudunu canlı tutabilmek için yarışı en azından ilk 3'te bitirmesi ve takım arkadaşının alacağı sonucu beklemesi gerekiyor.
Rosberg'in, ilk şampiyonluğunu elde etmesi için gereken sonuçlar ve Abu Dabi Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanın ilk 5 sırası şöyle:
|Lewis Hamilton
|Nico Rosberg
|1. olursa
|3. bitirmesi yetiyor
|2. olursa
|6. bitirmesi yetiyor
|3. olursa
|8. bitirmesi yetiyor
|4. olursa
|Puan alamasa bile şampiyon
1. Nico Rosberg (Almanya): 367 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 355
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 246
4. Sebastian Vettel (Almanya): 197
5. Max Verstappen (Hollanda): 192
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:47
- Parasını alıyor!
Toplam 9
Yorum
Alemdar Adam antreman havasinda futbol oynuyor hirs istek diye bir sey yok böyle adamlarin parasini yöneticiler cebinden ödemeli
- İrfan Can zirvesi
Toplam 5
Yorum
transfer işler transferle olmuyor bu takımın forvetleri :1. Hyun-Jun Suk 2.Fabian Castillo 3.Dame N'Doye 4.Muhammet Demir 5.Ramil Sheydaev evet 5 forvet var şimdi soruyorum bu takımda cardozo muhammed yatabare kalsa forvet hattında hem 3 oyuncuyla daha az maliyet hemde daha çok kalite olmaz mıydı şimdi bu 5 oyuncudan 1 adam çıkartamıyor
- Kaptan dümene
Toplam 4
Yorum
ULTRASLAN TARABYA GS da ruh kalmamış.Acilen selçuk,sneijder,sabri derhal gönderilmeli bunlar sıkıntıyı yaratan ele başları.En az 5 tane nokta transfer yapmalıyız.iyi teknik genç 10 numara,8numara alınmalı.sağ bek de linnes i harcamamalıyız.İyi bir yedek sol bek,bitirici forvet tecrübeli olmalı.Kaliteli stoper şart,JOR a teşekkür edilip fatih terime takım emanet edilmeli gerçekler acıdır olması gerekende budur oyuncularımız kotu değiller onlara takım ruhunu fatih terim aşılar geldiği zaman
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