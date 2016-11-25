Şampiyonluk düğümü çözülüyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak sezonun kapanış ayağının sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 27 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Tamamlanan 20 mücadelede dokuzar birinciliği bulunan Mercedes sürücüleri Alman Nico Rosberg ile Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki rekabetin galibi belli olacak.

Son 4 yarışa 33 puan önde girmesine rağmen Hamilton'ın peş peşe kazandığı 3 birincilikle avantajı 12 puana düşen Rosberg, Abu Dabi'de podyumun 3. basamağına çıkarsa kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğuna imza atacak.

Üç şampiyonluğu bulunan Hamilton'ın ise umudunu canlı tutabilmek için yarışı en azından ilk 3'te bitirmesi ve takım arkadaşının alacağı sonucu beklemesi gerekiyor.

Rosberg'in, ilk şampiyonluğunu elde etmesi için gereken sonuçlar ve Abu Dabi Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanın ilk 5 sırası şöyle:

Lewis Hamilton Nico Rosberg 1. olursa 3. bitirmesi yetiyor 2. olursa 6. bitirmesi yetiyor 3. olursa 8. bitirmesi yetiyor 4. olursa Puan alamasa bile şampiyon

1. Nico Rosberg (Almanya): 367 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 355

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 246

4. Sebastian Vettel (Almanya): 197

5. Max Verstappen (Hollanda): 192