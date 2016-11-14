Brezilya’da zafer Hamilton’un

Formula 1 sezonunun 20. mücadelesi, Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

Brezilya Grand Prix'sine "pole" pozisyonundan başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, yoğun yağmur altındaki yarışın sonuna kadar zirveyi bırakmadı ve Brezilya pistinde ilk galibiyetini de almış oldu. Yarışta iki kez "kırmızı bayrak" kuralı uygulandı ve mücadeleye ara verildi. Yağmur nedeniyle oluşan kazalar sonrası 5 kez güvenlik aracı piste girdi ve yarış 3 saat sürdü.

Mücadeleyi ilk sırada bitiren Hamilton, sezonun 9., kariyerinin 52. birinciliğine ulaştı. Hamilton'ın gerisinde kalan takım arkadaşı Nico Rosberg 2. sırada yer alırken Red Bull-TAG Heuer pilotu Max Verstappen ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 355 yapan sürücüler klasmanı ikincisi Hamilton, sezonun bitimine bir yarış kala takım arkadaşı Rosberg ile arasındaki farkı 12'ye indirdi.

Öte yandan, Lewis Hamilton 52. zaferine ulaşarak en fazla grand prix kazanan pilotlar genel sıralamasında Alain Prost'u geçerek ikinciliğe yerleşti. Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher ise 91 grand prix birinciliğiyle bu kategoride ilk sırada bulunuyor.

Bu arada kariyerini sezon sonunda noktalayacağını duyuran Brezilyalı sürücü Felipe Massa, 48. turda yarış dışı kaldı. Evinde son kez yarışan Massa gözyaşlarına hakim olamazken, seyirciler 35 yaşındaki pilota sevgi gösterisinde bulundu.

Sezonun 21. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si 27 Kasım'da koşulacak.