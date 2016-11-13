Lorenzo, Yamaha'ya zaferle veda etti

Repsol Honda pilotu Marc Marquez'in şampiyonluğu garantilediği motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun kapanış ayağı, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 30 tur üzerinden yapıldı.

"Pole pozisyonu"ndaki Jorge Lorenzo, liderliğini, starttan bitişe kadar korudu. 2010, 2012 ve 2015'te şampiyonluğa ulaşan 29 yaşındaki pilot, 45.54.228'lik derecesiyle sezonun 4'üncü, MotoGP kariyerinin 44. birinciliğini elde etti. 2008'de MotoGP'ye adım attığı Yamaha takımıyla 156 yarışa katılan Lorenzo, 2017 ve 2018 sezonlarında Ducati'de yarışacak.

Vatandaşının 1.1 saniye arkasında finişe gelen Marc Marquez 2'nci, liderden 6.6 saniye sonra damalı bayrağı gören Ducati'den Andrea Iannone ise 3'üncü oldu.

2016 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Marc Marquez (İspanya) - 298 puan

2. Valentino Rossi (İtalya) - 249

3. Jorge Lorenzo (İspanya) - 233

4. Maverick Vinales (İspanya) - 202

5. Andrea Dovizioso (İtalya) - 171