 Lorenzo, Yamaha'ya zaferle veda etti – Fotomaç – 13 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Lorenzo, Yamaha'ya zaferle veda etti

    Lorenzo, Yamaha'ya zaferle veda etti

    Dünya Şampiyonası'nın 18. ve son yarışı 'sini, 'nın 2017'den itibaren takımında mücadele edecek İspanyol pilotu kazandı.

    Repsol Honda pilotu Marc Marquez'in şampiyonluğu garantilediği motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu 'de sezonun kapanış ayağı, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 30 tur üzerinden yapıldı.

    "Pole pozisyonu"ndaki , liderliğini, starttan bitişe kadar korudu. 2010, 2012 ve 2015'te şampiyonluğa ulaşan 29 yaşındaki pilot, 45.54.228'lik derecesiyle sezonun 4'üncü, MotoGP kariyerinin 44. birinciliğini elde etti. 2008'de MotoGP'ye adım attığı Yamaha takımıyla 156 yarışa katılan Lorenzo, 2017 ve 2018 sezonlarında 'de yarışacak.

    Vatandaşının 1.1 saniye arkasında finişe gelen Marc Marquez 2'nci, liderden 6.6 saniye sonra damalı bayrağı gören Ducati'den Andrea Iannone ise 3'üncü oldu.

    2016 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

    1. Marc Marquez (İspanya) - 298 puan

    2. Valentino Rossi (İtalya) - 249

    3. Jorge Lorenzo (İspanya) - 233

    4. Maverick Vinales (İspanya) - 202

    5. Andrea Dovizioso (İtalya) - 171

    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 17:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lorenzo, Yamaha'ya zaferle veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.