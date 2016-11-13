Lorenzo, Yamaha'ya zaferle veda etti
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sini, Movistar Yamaha'nın 2017'den itibaren Ducati takımında mücadele edecek İspanyol pilotu Jorge Lorenzo kazandı.
Repsol Honda pilotu Marc Marquez'in şampiyonluğu garantilediği motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun kapanış ayağı, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 30 tur üzerinden yapıldı.
"Pole pozisyonu"ndaki Jorge Lorenzo, liderliğini, starttan bitişe kadar korudu. 2010, 2012 ve 2015'te şampiyonluğa ulaşan 29 yaşındaki pilot, 45.54.228'lik derecesiyle sezonun 4'üncü, MotoGP kariyerinin 44. birinciliğini elde etti. 2008'de MotoGP'ye adım attığı Yamaha takımıyla 156 yarışa katılan Lorenzo, 2017 ve 2018 sezonlarında Ducati'de yarışacak.
Vatandaşının 1.1 saniye arkasında finişe gelen Marc Marquez 2'nci, liderden 6.6 saniye sonra damalı bayrağı gören Ducati'den Andrea Iannone ise 3'üncü oldu.
2016 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Marc Marquez (İspanya) - 298 puan
2. Valentino Rossi (İtalya) - 249
3. Jorge Lorenzo (İspanya) - 233
4. Maverick Vinales (İspanya) - 202
5. Andrea Dovizioso (İtalya) - 171
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:55
- Kjaer sevinci
Toplam 2
Yorum
isminiz Kjaer sağlam ama tek hamleli bir stoper olduğu için ilk anda müdaheleyi yapamazsa geçmiş olsun
- Cimbom’u yen ‘özel primi’ kap
Toplam 9
Yorum
efe Lens ve topal oynasaydı heralde bi 5 lik olurlardı.Galatasaray siz Fenerbahçeyi kadıköyde yenemezsiniz.Fenerbahçeyi kadıköyde devirme şerefi BEŞİKTAŞIMIZDA olacaktır.
- Tottenham’dan 25 milyon euro
Toplam 18
Yorum
numan 2016 2017 lig sıralaması:1 BESİKTAS JK 2:Fenerbahçe SK 3:Medipol Başakşehir:4:Bursaspor5 Galatasaray SK.
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