Brezilya'da pole pozisyonu Hamilton'ın oldu

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

Pilotlar klasmanında takım arkadaşı Nico Rosberg'in 19 puan gerisinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, sıralama turlarında 1.10.736'lık derecesiyle, 11'i bu sezon olmak üzere kariyerindeki 60. pole pozisyonunu elde etti.

Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, 1.10.838'lik derecesiyle ikinci sırayı aldı. Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen ise 1.11.404'lük süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.

Jose Carlos Pace Pisti'nde yarın TSİ 19.00'da start alacak Brezilya Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.10.736

2. Nico Rosberg (Mercedes): 1.10.838

3. Kimi Raikkonen (Ferrari): 1.11.404

4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer): 1.11.485

5. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.11.495

6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer): 1.11.540

7. Romain Grosjean (Haas): 1.11.937

8. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes): 1.12.104

9. Sergio Perez (Force India-Mercedes): 1.12.165

10. Fernando Alonso (McLaren-Honda): 1.12.266