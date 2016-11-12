 Brezilya'da pole pozisyonu Hamilton'ın oldu – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Brezilya'da pole pozisyonu Hamilton'ın oldu

    Brezilya'da pole pozisyonu Hamilton'ın oldu

    2016 Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı olan 'sine, pilotu ilk sırada başlayacak.

    Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

    Pilotlar klasmanında takım arkadaşı Nico Rosberg'in 19 puan gerisinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, sıralama turlarında 1.10.736'lık derecesiyle, 11'i bu sezon olmak üzere kariyerindeki 60. pole pozisyonunu elde etti.

    'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, 1.10.838'lik derecesiyle ikinci sırayı aldı. Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen ise 1.11.404'lük süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.

    Jose Carlos Pace Pisti'nde yarın TSİ 19.00'da start alacak 'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

    1. (Mercedes): 1.10.736

    2. Nico Rosberg (Mercedes): 1.10.838

    3. Kimi Raikkonen (Ferrari): 1.11.404

    4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer): 1.11.485

    5. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.11.495

    6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer): 1.11.540

    7. Romain Grosjean (Haas): 1.11.937

    8. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes): 1.12.104

    9. Sergio Perez (Force India-Mercedes): 1.12.165

    10. Fernando Alonso (McLaren-Honda): 1.12.266

    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:52
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