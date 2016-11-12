Brezilya'da pole pozisyonu Hamilton'ın oldu
2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.
Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.
Pilotlar klasmanında takım arkadaşı Nico Rosberg'in 19 puan gerisinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, sıralama turlarında 1.10.736'lık derecesiyle, 11'i bu sezon olmak üzere kariyerindeki 60. pole pozisyonunu elde etti.
Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, 1.10.838'lik derecesiyle ikinci sırayı aldı. Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen ise 1.11.404'lük süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.
Jose Carlos Pace Pisti'nde yarın TSİ 19.00'da start alacak Brezilya Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.10.736
2. Nico Rosberg (Mercedes): 1.10.838
3. Kimi Raikkonen (Ferrari): 1.11.404
4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer): 1.11.485
5. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.11.495
6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer): 1.11.540
7. Romain Grosjean (Haas): 1.11.937
8. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes): 1.12.104
9. Sergio Perez (Force India-Mercedes): 1.12.165
10. Fernando Alonso (McLaren-Honda): 1.12.266
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:52
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 6
Yorum
demir Arda turanin selçuk ve burak hariç takima saygısı yok. Cok top eziyor. Buraktan başkasına top atmıyor. Mac boyunca selcugun adini duymadim. Terim koskoca bir millete burakla eziyet etmeyi birak
- Cim Bom'da yüksek tempolu antrenman
Toplam 3
Yorum
Yalçın Muslera- Cavanda,Chedjou,Serdar, Carole-Tolga-Selçuk-Nigel De Jong-podolski,Eren, Bruma
- Öncelik forvet hattında
Toplam 4
Yorum
Ts.61 Ey yönetim ve ersun yanal size sesleniyorum.Bu iki adamı alırsanız bu takım takım olur edin visca , badou ndaiye hiç lobiniz yok bu iki adamı almaya hiç çevreniz yok bu iki adamı alırsanız ancak bu takım toparlanır.
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