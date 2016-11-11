Yarışı kazanırsa şampiyon
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya Grand Prix'si ile sürecek.
Meksika'daki son yarışı ikinci sırada tamamlayan Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, pilotlar klasmanında takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın 19 puan önünde bulunuyor. Rosberg, yarışı kazanması durumda şampiyonluğunu ilan edecek. Hamilton'ın yarış dışı kalması halinde, Rosberg'e şampiyonluk için ilk 6'ya girmesi yeterli olacak.
Kariyerinin ilk şampiyonluğunu hedefleyen Rosberg, bu sezon Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan, Belçika, İtalya, Singapur ve Japonya'daki yarışlardan zaferle ayrıldı.
Son 2 yılın şampiyonu Hamilton ise bu sezon Monaco, Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya, ABD ve Meksika'daki etapları ilk sırada tamamladı.
Bitime 2 yarış kala Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar ve takımlar klasmanı şu şekilde:
Pilotlar klasmanı:
1. Nico Rosberg (Almanya): 349 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 330
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 239
4. Sebastian Vettel (Almanya): 192
5. Kimi Raikonen (Finlandiya): 178
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes: 679
2. Red Bull: 422
3. Ferrari: 370
4. Force India: 145
5. Williams: 136
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:39
- Transfer müjdesi
Toplam 1
Yorum
İbrahim İnşallah sene başında alınanlardan iyileri olur.
- Fırtına’nın ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
ersan takım üç hafta üst üste iyi futbol oynamadan kimse umutlanmasın.
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 1
Yorum
gs stadımız mimari açıdan güzel ama hem sahaiçi hem tribün aydınlatması çok yetersiz, vodafone arena ise ışıl ışıl, türk telekom arenanın ışıkladırma sistemi güçlendirilmeli...
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