Kupa Cumhurbaşkanı’na
Dünya Şampiyonu milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürmek istediğini söyledi. Katar'da düzenlenen 12. ve son ayak yarışını 2. sırada tamamlayan ve şampiyonluk kupasını alan Sofuoğlu, "Sezon sonunda zafere ulaştım ve artık kupamı cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a götürmek istiyorum. Bu hafta Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmeyi planlıyorum. Cumhurbaşkanımız her zaman bana destek verdi. Ben de bayrağımızı büyük bir onurla pistte dalgalandırdım. Kupayı milletimize armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Kupa Cumhurbaşkanı’na haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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