 Kupa Cumhurbaşkanı’na – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Kupa Cumhurbaşkanı’na

    Kupa Cumhurbaşkanı’na
    Dünya Şampiyonu milli motosikletçimiz , Dünya Supersport Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı 'a götürmek istediğini söyledi. Katar'da düzenlenen 12. ve son ayak yarışını 2. sırada tamamlayan ve şampiyonluk kupasını alan Sofuoğlu, "Sezon sonunda zafere ulaştım ve artık kupamı cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a götürmek istiyorum. Bu hafta Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmeyi planlıyorum. Cumhurbaşkanımız her zaman bana destek verdi. Ben de bayrağımızı büyük bir onurla pistte dalgalandırdım. Kupayı milletimize armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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