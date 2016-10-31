 Zafer Hamilton’ın – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Zafer ’ın

    Zafer Hamilton’ın
    'de sezonun 19. ayağı Meksika Grand Prix'sini, Mercedes sürücüsü Lewis kazandı Sürücüler klasmanında ikincisi sıradaki Hamilton, yarışı ikinci sırada bitiren takım arkadaşı ve klasman lideri Rosberg ile arasındaki farkı 19 puana indirdi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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