 Süper Kenan – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Süper Kenan

    Süper Kenan
    Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 'ndaki 2016 sezonu şampiyonluk kupasını aldı. Üst üste ikinci, toplamda ise beşinci şampiyonluğuna ulaşan Kawasaki Puccetti takımının pilotu Kenan'a, 2016 sezonu kupası verildi. Sezonu 216 puanla lider bitiren milli sporcumuz, "Bir sezonun emeği olan kupamı 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı dimdik ayakta duran milletime armağan ediyorum. Bu kupayı ben kazanmış olabilirim ama kupa Türkiye'nin" dedi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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