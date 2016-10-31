Süper Kenan
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 2016 sezonu şampiyonluk kupasını aldı. Üst üste ikinci, toplamda ise beşinci şampiyonluğuna ulaşan Kawasaki Puccetti takımının pilotu Kenan'a, 2016 sezonu kupası verildi. Sezonu 216 puanla lider bitiren milli sporcumuz, "Bir sezonun emeği olan kupamı 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı dimdik ayakta duran milletime armağan ediyorum. Bu kupayı ben kazanmış olabilirim ama kupa Türkiye'nin" dedi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Yorum
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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