 Resmi internet sitesinden açıklandı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Resmi internet sitesinden açıklandı

    Resmi internet sitesinden açıklandı

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı Meksika Grand Prix'sinde podyumun son basamağına çıkan Ferrari pilotu Sebastian Vettel'e 10 saniye ceza verilmesiyle 3'üncülük, Red Bull-TAG Heuer'den Daniel Ricciardo'ya geçti.

    Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarışı 4. sırada tamamlamasından sonra önündeki Red Bull-TAG Heuer sürücüsü Max Verstappen'in, bitime 4 tur kala pist dışına çıkarak avantaj sağladığı gerekçesiyle 5 saniye cezası almasıyla 3'üncülüğü elde eden Vettel'e de ceza verildi.

    Aynı tur içinde, bir diğer Red Bull-TAG Heuer pilotu Ricciardo ile 4'üncülük mücadelesi veren Vettel, 4. virajdaki frenleme sırasında yön değiştirdiği için 10 saniye cezası aldı. Ferrari pilotu bu kararla 5'inciliğe geriledi. Ricciardo 3'üncü, takım arkadaşı Verstappen ise 4'üncü sıraya yükseldi.

    Böylece puanını 242'ye yükselten Ricciardo, son 2 yarış öncesi pilotlar klasmanını 3. sırada bitirmeyi garantiledi.

    Sıralamadaki değişiklik sonrası pilotlar ve takımlar klasmanındaki son durum şöyle:

    Pilotlar klasmanı:

    1. Nico Rosberg (Almanya): 349 puan

    2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 330

    3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 242

    4. Sebastian Vettel (Almanya): 187

    5. Kimi Raikonen (Finlandiya): 178

    Takımlar klasmanı:

    1. Mercedes: 679

    2. Red Bull: 427

    3. Ferrari: 365

    4. Force India: 145

    5. Williams: 136

    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:01
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