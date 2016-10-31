Resmi internet sitesinden açıklandı

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı Meksika Grand Prix'sinde podyumun son basamağına çıkan Ferrari pilotu Sebastian Vettel'e 10 saniye ceza verilmesiyle 3'üncülük, Red Bull-TAG Heuer'den Daniel Ricciardo'ya geçti.
Aynı tur içinde, bir diğer Red Bull-TAG Heuer pilotu Ricciardo ile 4'üncülük mücadelesi veren Vettel, 4. virajdaki frenleme sırasında yön değiştirdiği için 10 saniye cezası aldı. Ferrari pilotu bu kararla 5'inciliğe geriledi. Ricciardo 3'üncü, takım arkadaşı Verstappen ise 4'üncü sıraya yükseldi.
Böylece puanını 242'ye yükselten Ricciardo, son 2 yarış öncesi pilotlar klasmanını 3. sırada bitirmeyi garantiledi.
Sıralamadaki değişiklik sonrası pilotlar ve takımlar klasmanındaki son durum şöyle:
Pilotlar klasmanı:
1. Nico Rosberg (Almanya): 349 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 330
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 242
4. Sebastian Vettel (Almanya): 187
5. Kimi Raikonen (Finlandiya): 178
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes: 679
2. Red Bull: 427
3. Ferrari: 365
4. Force India: 145
5. Williams: 136
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:01
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 19
Yorum
ali ay Affedersuniz biter
- Amele gibi çalıştım
Toplam 23
Yorum
Brüksel 38 Fikret Orman 2. Seba yolunda kolay gelsin Başkan
- Koreliler Güneş’in peşinde
Toplam 6
Yorum
dobra dobra bir iki sene daha gezsin kafasını dinlesin şenol hoca. Sonra vatanına Trabzona geri dönecek.. :)
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