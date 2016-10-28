 Sıradaki durak Meksika – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Sıradaki durak Meksika

    Sıradaki durak Meksika

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Meksika Grand Prix'si ile sürecek.

    Başkent Mexico City'nin 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 30 Ekim Pazar günü TSİ 21.00'de start alacak.

    ABD'deki son yarışı ikinci sırada tamamlayan Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, pilotlar klasmanında takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın 26 puan önünde bulunuyor.

    İlk şampiyonluğunu hedefleyen Rosberg, bu sezon Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan, Belçika, İtalya, Singapur ve Japonya'daki yarışlardan zaferle ayrıldı.

    Son 2 yılın şampiyonu Hamilton ise bu sezon Monaco, Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya ve ABD'deki etapları ilk sırada tamamladı.

    Bitime 3 yarış kala Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar ve takımlar klasmanı şu şekilde:

    1. Nico Rosberg (Almanya): 331 puan

    2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 305

    3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 227

    4. Sebastian Vettel (Almanya): 177

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 170

    Takımlar klasmanı:

    1. Mercedes: 636

    2. Red Bull: 400

    3. Ferrari: 347

    4. Force India: 138

    5. Williams: 130

    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:35
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