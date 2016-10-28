Sıradaki durak Meksika
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Meksika Grand Prix'si ile sürecek.
ABD'deki son yarışı ikinci sırada tamamlayan Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, pilotlar klasmanında takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın 26 puan önünde bulunuyor.
İlk şampiyonluğunu hedefleyen Rosberg, bu sezon Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan, Belçika, İtalya, Singapur ve Japonya'daki yarışlardan zaferle ayrıldı.
Son 2 yılın şampiyonu Hamilton ise bu sezon Monaco, Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya ve ABD'deki etapları ilk sırada tamamladı.
Bitime 3 yarış kala Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar ve takımlar klasmanı şu şekilde:
1. Nico Rosberg (Almanya): 331 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 305
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 227
4. Sebastian Vettel (Almanya): 177
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 170
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes: 636
2. Red Bull: 400
3. Ferrari: 347
4. Force India: 138
5. Williams: 130
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:35
- Beşiktaş 5 eksikle gitti
Toplam 4
Yorum
efe Merak etme murat ibrahim Üzülmez var. O sizi Üzmez bide hakem ler hep yanınızda
- Tam bulmuşken kaybedemem
Toplam 7
Yorum
gnc fb monacodaki emenike olsa, kesin gol krali olur. adam tek basina monacoya oynadi
- Rojo geliyor
Toplam 4
Yorum
GS - İZMİR Takımdan gönderilecek 6-7 oyuncu var... Bunlar dışında sezon ortasında Marcos Rojo ve depay kadroya ilave edilirse mükemmel olur. Elimizden çıkardığımız oyuncularla 2 oyuncunun yıllık ücreti ödenir.
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