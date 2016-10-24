ABD Grand Prix’sinin galibi Hamilton

Formula 1 ABD Grand Prix’ini Mercedes AMG Petronas’ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1'de 2016 sezonunun 18. yarışı olan ABD Grand Prix'ini kazanan Hamilton, kariyerindeki 50. yarış zaferiyle birlikte bu sezonki 7. birinciliğini de elde etmiş oldu. Lewis Hamilton bu zaferiyle sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyona lideri takım arkadaşı Rosberg'le arasındaki farkı 26'ya indirdi. Hamilton, yarışı 1.38.12.618 ile ilk sırada bitirirken liderin 4.520 saniye gerisinde kalan Nico Rosberg ise 2. oldu.



Formula 1'de sezonun 19. yarışı Meksika Birleşik Devletleri Grand Prix'i 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecek. Hermanos Rodriguez Pisti'nde geçen sene gerçekleştirilen yarışta Nico Rosberg birinci, Lewis Hamilton'ın ise ikinci sırayı elde etmişti.