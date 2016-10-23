Avustralya'da zafer Crutchlow'un

Repsol Honda pilotu Marc Marquez'in şampiyonluğu garantilediği motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 16. ayağı, Avustralya'ya bağlı Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, 27 tur üzerinden yapıldı.

"Pole pozisyonu"ndaki Marquez, lider götürdüğü mücadeleye, 9. turda yaptığı kaza nedeniyle veda etti. Yarışa 2. cepten başlayan LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, ele geçirdiği liderliği bitiş çizgisine kadar sürdürdü ve hem sezonun hem de kariyerinin 2. birinciliğini elde etti.

Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi, 15. sıradan başladığı yarışı, liderin 4.2 saniye arkasında 2. bitirdi. Crutchlow'dan 5.3 saniye sonra damalı bayrağı gören Suzuki Ecstar'dan Maverick Vinales ise 3. oldu.

Sezonun 17. yarışı Malezya Grand Prix'si, 30 Ekim'de koşulacak.

- Pilotlar klasmanı

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Marc Marquez (İspanya) - 273 puan

2. Valentino Rossi (İtalya) - 216

3. Jorge Lorenzo (İspanya) - 192

4. Maverick Vinales (İspanya) - 181

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 155