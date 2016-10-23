Avustralya'da zafer Crutchlow'un
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Avustralya Grand Prix'sini kazanan LCR Honda takımının Büyük Britanyalı pilotu Cal Crutchlow, sezonun 2. galibiyetini aldı.
"Pole pozisyonu"ndaki Marquez, lider götürdüğü mücadeleye, 9. turda yaptığı kaza nedeniyle veda etti. Yarışa 2. cepten başlayan LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, ele geçirdiği liderliği bitiş çizgisine kadar sürdürdü ve hem sezonun hem de kariyerinin 2. birinciliğini elde etti.
Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi, 15. sıradan başladığı yarışı, liderin 4.2 saniye arkasında 2. bitirdi. Crutchlow'dan 5.3 saniye sonra damalı bayrağı gören Suzuki Ecstar'dan Maverick Vinales ise 3. oldu.
Sezonun 17. yarışı Malezya Grand Prix'si, 30 Ekim'de koşulacak.
- Pilotlar klasmanı
Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Marc Marquez (İspanya) - 273 puan
2. Valentino Rossi (İtalya) - 216
3. Jorge Lorenzo (İspanya) - 192
4. Maverick Vinales (İspanya) - 181
5. Dani Pedrosa (İspanya) - 155
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:14
- Beylerbeyi
Toplam 13
Yorum
ts 43 golün ofsayt olmadığı ligtv de söyledi.izle istersen.İki etkili oyuncu sakatlanınca mecbur kaldı takım.Sizin gençler maçınıda gördük...
- Sistem değişikliği de yetmedi
Toplam 1
Yorum
agresif Hayatının savunmasını yapan TS...
- F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor
Toplam 1
Yorum
/*/ vdemirel oynarsa 2-1 mağlubuz..oynamasa 1-0 maç bizim.
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