ABD'de kazanan Hamilton oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sini kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sezonun 7. ve kariyerinin 50. zaferini elde etti.
Formula 1 sezonunun 18. mücadelesi, Teksas eyaletinin Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 5 yarış aradan sonra Amerika Pisti'nde galibiyete uzandı.
Mücadeleyi 1.38.12.618'lik süresiyle ilk sırada bitiren Hamilton, sezonun 7. kariyerinin ise 50. birinciliğine ulaştı. Hamilton'ın 4.520 saniye gerisinde kalan takım arkadaşı Nico Rosberg 2. ve 19.692 saniye arkasında kalan Daniel Ricciardo ise 3. oldu.
Bu sonuçla puanını 305 yapan sürücüler klasmanı ikincisi Hamilton, sezonun bitimine 3 yarış kala takım arkadaşı Rosberg ile arasındaki farkı 26 puana indirdi.
Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si 30 Ekim'de koşulacak.
İLK 10
Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Nico Rosberg (Mercedes)
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
4. Sebastian Vettel (Ferrari)
5. Fernando Alonso (McLaren-Honda)
6. Carlos Sainz (Toro Rosso)
7. Felipe Massa (Williams-Mercedes)
8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
9. Jenson Button (McLaren-Honda)
10. Romain Grosjean (Haas)
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar klasmanı:
1. Nico Rosberg (Almanya): 331 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 305
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 227
4. Sebastian Vettel (Almanya): 177
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 170
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes: 636
2. Red Bull: 400
3. Ferrari: 347
4. Force India: 138
5. Williams: 130
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:16
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 9
Yorum
Deniz Hocam bu aciklamadan sonra vicdanin rahat ise yapilack bir sey yok . Hakemlerden yana en cok sansiznolan biri varsa Riza hocadir.
- Barcelona fatihi lige döndü!
Toplam 1
Yorum
sadri murat biricik son periyotta ygbs lehine verdii sportmenlik dışı kararı sonrası ygbs li guard vesely nin üstüne yurudu.ygbs ye de faul calmalıydı.o pozisyon öncesi bogdanovic e yspılsn faulu vermedi ve msçın tansiyonu arttı.sn biricik emekli ol brak git...
- Alpay Özalan takımını sahadan çekti
Toplam 10
Yorum
Faruk Tff hakeme de ceza verin.,,Adamları 3 puanı gitti,Haklılar,,
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