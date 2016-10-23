 ABD'de kazanan Hamilton oldu – Fotomaç – 23 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ABD'de kazanan Hamilton oldu

    ABD'de kazanan Hamilton oldu

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sini kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sezonun 7. ve kariyerinin 50. zaferini elde etti.

    Formula 1 sezonunun 18. mücadelesi, Teksas eyaletinin Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 5 yarış aradan sonra Amerika Pisti'nde galibiyete uzandı.

    Mücadeleyi 1.38.12.618'lik süresiyle ilk sırada bitiren Hamilton, sezonun 7. kariyerinin ise 50. birinciliğine ulaştı. Hamilton'ın 4.520 saniye gerisinde kalan takım arkadaşı Nico Rosberg 2. ve 19.692 saniye arkasında kalan Daniel Ricciardo ise 3. oldu.

    Bu sonuçla puanını 305 yapan sürücüler klasmanı ikincisi Hamilton, sezonun bitimine 3 yarış kala takım arkadaşı Rosberg ile arasındaki farkı 26 puana indirdi.

    Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si 30 Ekim'de koşulacak.

    İLK 10
    Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:

    1. Lewis Hamilton (Mercedes)

    2. Nico Rosberg (Mercedes)

    3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

    4. Sebastian Vettel (Ferrari)

    5. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

    6. Carlos Sainz (Toro Rosso)

    7. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

    8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

    9. Jenson Button (McLaren-Honda)

    10. Romain Grosjean (Haas)

    PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
    ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

    Pilotlar klasmanı:

    1. Nico Rosberg (Almanya): 331 puan

    2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 305

    3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 227

    4. Sebastian Vettel (Almanya): 177

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 170

    Takımlar klasmanı:

    1. Mercedes: 636

    2. Red Bull: 400

    3. Ferrari: 347

    4. Force India: 138

    5. Williams: 130

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ABD'de kazanan Hamilton oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.