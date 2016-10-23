ABD'de kazanan Hamilton oldu

Formula 1 sezonunun 18. mücadelesi, Teksas eyaletinin Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 5 yarış aradan sonra Amerika Pisti'nde galibiyete uzandı.

Mücadeleyi 1.38.12.618'lik süresiyle ilk sırada bitiren Hamilton, sezonun 7. kariyerinin ise 50. birinciliğine ulaştı. Hamilton'ın 4.520 saniye gerisinde kalan takım arkadaşı Nico Rosberg 2. ve 19.692 saniye arkasında kalan Daniel Ricciardo ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 305 yapan sürücüler klasmanı ikincisi Hamilton, sezonun bitimine 3 yarış kala takım arkadaşı Rosberg ile arasındaki farkı 26 puana indirdi.

Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si 30 Ekim'de koşulacak.



İLK 10

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Nico Rosberg (Mercedes)

3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

6. Carlos Sainz (Toro Rosso)

7. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

9. Jenson Button (McLaren-Honda)

10. Romain Grosjean (Haas)



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



Pilotlar klasmanı:

1. Nico Rosberg (Almanya): 331 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 305

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 227

4. Sebastian Vettel (Almanya): 177

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 170



Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 636

2. Red Bull: 400

3. Ferrari: 347

4. Force India: 138

5. Williams: 130