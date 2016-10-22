Pole pozisyonu Hamilton'un

Teksas eyaletinin Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

Pilotlar klasmanında Mercedes'ten takım arkadaşı Nico Rosberg'in 33 puan gerisinde yer alan Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton, sıralama turlarında 1.34.999'luk derecesiyle bu sezonki dokuzuncu pole pozisyonunu elde etti.

Alman pilot Nico Rosberg ise 1.35.215'lik zamanıyla ikinci sırayı aldı. Red Bull-TAG Heuer'in Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo ise 1.35.509'luk süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.

Amerika Pisti'nde yarın TSİ 22.00'de başlayacak ABD Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.34.999

2. Nico Rosberg (Mercedes): 1.35.215

3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer): 1.35.509

4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer): 1.35.747

5. Kimi Raikkonen (Ferrari): 1.36.131

6. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.36.358

7. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes): 1.36.628

8. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes): 1.37.116

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes): 1.37.269

10. Carlos Sainz (Toro Rosso-Ferrari): 1.37.326