Pole pozisyonu Hamilton'un
2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.
Teksas eyaletinin Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.
Pilotlar klasmanında Mercedes'ten takım arkadaşı Nico Rosberg'in 33 puan gerisinde yer alan Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton, sıralama turlarında 1.34.999'luk derecesiyle bu sezonki dokuzuncu pole pozisyonunu elde etti.
Alman pilot Nico Rosberg ise 1.35.215'lik zamanıyla ikinci sırayı aldı. Red Bull-TAG Heuer'in Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo ise 1.35.509'luk süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.
Amerika Pisti'nde yarın TSİ 22.00'de başlayacak ABD Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.34.999
2. Nico Rosberg (Mercedes): 1.35.215
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer): 1.35.509
4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer): 1.35.747
5. Kimi Raikkonen (Ferrari): 1.36.131
6. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.36.358
7. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes): 1.36.628
8. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes): 1.37.116
9. Felipe Massa (Williams-Mercedes): 1.37.269
10. Carlos Sainz (Toro Rosso-Ferrari): 1.37.326
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:36
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 18
Yorum
bana bir masal anlat baba ! Bana bir masal anlat baba İçinde tüm yendiklerim İçinde TRABZONSPOR olsun !!!
- Riekerink çıldırdı
Toplam 9
Yorum
Hasan Iyi oldu bu gs a.riekerink de bu ülkenin ekmeğini yiyor.sonra Beşiktaş in attığı 3 golü ofsayt diyor.bari söyleme içinde kalsın sen kendi takımına bak be adam
- ''90 dakika tek kale oynadık''
Toplam 1
Yorum
İçerde Tek gol dışında yoktuk (TS) ibrahimoviç geldi aklıma :))
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