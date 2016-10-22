 Dev finalin adı Erol Olçak – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Dev finalin adı Erol Olçak

    Dev finalin adı Erol Olçak
    Çorum'da 28-29 Ekim'de yapılacak olan Ralli Şampiyonası'nın finali Erol Olçak adına düzenlenecek. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain saldırısında şehit düşen Olçak'ın adı dev yarışın finaline verilecek. Toplam uzunluğu 157 kilometre olan sezon finali öncesi pilotlarda Neo Motorspor'dan Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez, takımlarda da Castrol Ford Team Türkiye ilk sırada yer alıyor.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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