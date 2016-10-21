Formula 1'de sıradaki durak ABD
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD Grand Prix'si ile sürecek.
Japonya'daki son yarışta birinci sırayı elde eden Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, pilotlar klasmanında takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın 33 puan önünde bulunuyor.
İlk şampiyonluğunu hedefleyen Rosberg, bu sezon Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan, Belçika, İtalya, Singapur ve Japonya'daki yarışlardan zaferle ayrıldı.
Son 2 yılın şampiyonu Hamilton ise bu sezon Monaco, Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan ve Almanya'daki etapları ilk sırada tamamladı.
Bitime 4 yarış kala Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar ve takımlar klasmanı şu şekilde:
Pilotlar klasmanı
1. Nico Rosberg (Almanya): 313 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 280
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 212
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 170
5. Sebastian Vettel (Almanya), Max Verstappen (Hollanda): 165
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 593
2. Red Bull: 385
3. Ferrari: 335
4. Force India: 134
5. Williams: 124
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:31
- G.Saray’ı yeneceğiz
Toplam 2
Yorum
Yüksel. Bizi kandırıyosunuz..her maçta yeneceğiz diyosunuz.yapmayın...kiminle..eğer mehmet ekicinin yerine abdulkadir,okayın yerine akakpo oynarsa puan alırız yada ezilmeyiz..yoksa yenmemiz bırak futbolu tüm spor kurallarına aykırı..hayırlı cumalar
- G.Saray’ı yeneceğiz
Toplam 2
Yorum
KEMAL İnşallah ; biz de inanıyoruz.
- Tolgay’ı gösterip Sosa’yı verdiler
Toplam 2
Yorum
feyBjk İyi Sosa yı versinler Tolgay ı verelim
Formula 1'de sıradaki durak ABD haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.