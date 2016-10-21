 Formula 1'de sıradaki durak ABD – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Formula 1'de sıradaki durak ABD

    Formula 1'de sıradaki durak ABD

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD Grand Prix'si ile sürecek.

    Sezonun 18. yarışı, Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turlarının yarın TSİ 21.00'de başlayacağı ABD Grand Prix'si, 23 Ekim Pazar günü TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.

    Japonya'daki son yarışta birinci sırayı elde eden Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, pilotlar klasmanında takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın 33 puan önünde bulunuyor.

    İlk şampiyonluğunu hedefleyen Rosberg, bu sezon Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan, Belçika, İtalya, Singapur ve Japonya'daki yarışlardan zaferle ayrıldı.

    Son 2 yılın şampiyonu Hamilton ise bu sezon , Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan ve Almanya'daki etapları ilk sırada tamamladı.

    Bitime 4 yarış kala Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar ve takımlar klasmanı şu şekilde:

    Pilotlar klasmanı

    1. Nico Rosberg (Almanya): 313 puan

    2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 280

    3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 212

    4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 170

    5. Sebastian Vettel (Almanya), Max Verstappen (Hollanda): 165

    Takımlar klasmanı

    1. Mercedes: 593

    2. Red Bull: 385

    3. Ferrari: 335

    4. Force India: 134

    5. Williams: 124

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:31
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