Sofuoğlu: Kendine güvenen karşıma çıksın

Red Bull sporcusu Sofuoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ile İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanya'da gerçekleştirilen sezonun 11. ayağını birinci bitirdiğini belirten Kenan Sofuoğlu, "İyi bir sezon geçirdim, şampiyonluğa ulaştım. Esasında 2 hafta önce Fransa'da Türklerin çok olduğu bir yarışta şampiyonluğa ulaşmak istedim ama nasip olmadı. İspanya'da ilk 8'de bitirmek benim için yeterli olacaktı ama Rabbim bana birinci olarak şampiyonluğa ulaşmayı nasip etti. Ağabeylerimle yıllar önce motosiklet yarışlarında yer alırken hayalimiz, birimizin Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışmasıydı. Rabbim, beşinci kez dünya şampiyonluğunu nasip etti." diye konuştu.

Motor sporlarında en önemli kategorilerinden Moto GP'de yarışmadığı için eleştirildiğini kaydeden Kenan, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes bana yıllardır neden Moto GP'de yarışmadığımı soruyor. Yıllar önce Türkiye'den çıkarken, hayalim supersportta yarışmaktı. Moto GP, özel yapım motorların yarıştığı ve markaların çok yüksek rakamlar harcadığı bir kategori. Moto GP'de şampiyon olan takımın adı, Repsol Honda değil de THY veya Türk Telekom olsaydı, o motorun üzerinde bugün Kenan ile Toprak otururdu. Bu sezon Moto GP'de yarış kazanan birçok pilotu daha önceki yıllarda zaten geçmiştim. Benim kimseye kanıtlayacak bir şeyim yok. Her kategorinin farklı bir zorluğu ve kullanma tekniği vardır. Kendine güvenen karşıma çıkabilir. Çıkanlar da ne olduğunu görmüştür. Benim standart bir supersport motoruyla yapacağım dereceyi kimsenin yapabileceğine inanmıyorum."

"İSTESEM BİRKAÇ TELEFONLA MOTO GP'DE BİR TAKIM BULABİLİRİM"

"Bugün istesem birkaç telefonla Moto GP'de bir takım bulabilirim." diyen milli sporcu, "Superbike'da beni isteyen birçok takım var. 32 yaşına geldikten sonra farklı tarzda motora binersem belki 34-35 yaşımda şampiyon olacağım ama bir tarih yazamayacağım. Kariyerinde Superbike şampiyonluğu görmüş çok sporcu var. Benim bundan sonra alacağım başarılar tarihe geçecek ve bir rekor olarak kalacak. Dünya şampiyonluğumun bundan sonra benden çok ardımdan gelecek sporculara faydası var. Bunun bilinciyle yarışıyorum." açıklamasında bulundu.

Kenan, Moto GP'de yer almamanın sorumlusunun sporcular olmadığını aktararak, "Onların sorumlusu, Türkiye'nin büyük markaları. Onlar, milyonları başka yerlere harcayacağına, bizim gibi bir şeyler kazanan sporculara harcasaydı, rahatlıkla Moto GP'de yarışırdım. Benim öyle bir hayalim yok ama Toprak, Can ve Deniz için var. Bugün devletimize 'şu kadar bütçeyle Moto GP'ye giderim' desem, bana kimse hayır demez. Ben 32 yaşındayım. Bana para harcamaya gerek yok. O parayı gençlere harcarız ve onları Moto GP şampiyonu yaparız." şeklinde görüş belirtti.

"BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUKLA KARİYERİMİ TAMAMLADIM"

Kenan Sofuoğlu, kariyerinin elde ettiği 5. şampiyonlukla bittiğini, bundan sonra genç Türk pilotların önünü açmak için yarışacağını söyledi.

Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda aldığı başarılı sonuçlara değinen dünya şampiyonu motosikletçi, "Beşinci şampiyonluğumla kariyerimi tamamladım. Benim için kariyer olayı bitti. Yarışmaya devam edeceğim ama amacım, İstiklal Marşı'nı dinletmek, Türk bayrağıyla tur atmak ve benden sonra gelecek sporculara kapı açmak. Uluslararası organizasyonlara birçok ülkeden 20-30 sporcu gelirken Türkiye'den toplamda 5 sporcuyduk ama 3 kupayla geri döndük. Benim başarmaya çalıştığım şey bu. Önümüzdeki sezon dünya şampiyonu olmasam da çok üzülmem." diye konuştu.

Kenan, takımının kendisinden memnun olduğunu ve yola devam etmek istediğini vurgulayarak, "Yarışmayı çok seviyorum. Bu kadar tecrübeliyken, kazanırken, bayrağımı orada gezdirme ve bir şampiyonluk daha alma şansı varken neden bırakayım. Sonuç olarak bırakmamaya karar verdim. 2017'de yarışacağım ama 2018'de yarışacak mıyım bilmiyorum. Kazanabildiğim sürece motorun üzerinde olacağım ama asıl amacım genç sporculara yol göstermek ve iyi imkanlarda yarışmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Duygusal bir yapısı olduğu için haksız eleştirilere üzüldüğünü anlatan Kenan Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"İnsan yıpranıyor. Duygusal biriyim. Beni sevenler de bundan dolayı sever. Hiçbir şey bilmeden eleştirilmek ayrı. Arda Turan'ı da çok yıpratırlar. Onu çok seviyor ve onunla gurur duyuyorum. İspanya'daki yarışlarımızda herkesin bana Arda'dan bahsetmesi, beni gururlandırıyor. Ona da bana da çok fazla eleştiri var ama aradaki fark, insanlar futboldan biraz anlıyor. Anlamadıkları sporla ilgili eleştiriler ve bunların da yakışıksız olması canımı sıkıyor. Ben profesyonel bir sporcuyum ama buraya bir şeyler çekerek geldim. Havadan inmedim. Avrupa'ya ilk çıktığımda sabah yediğim 3 avroluk kahvaltıyı yazarak, onun hesabını yaparak bir yerlere geldim. Bir şeyler çekerek bir yerlere gelen sporcular kolay kolay yılmaz. Onlar sadece duygusallığımdan dolayı beni üzer ama ondan öteye gidemez."

UÇAR: "KENAN, DEVLETİN, FEDERASYONUMUZUN GÖSTERDİĞİ DESTEĞİ BOŞA ÇIKARMADI"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Kenan Sofuoğlu'nun devletin ve federasyonun desteğini boşa çıkarmadığını söyledi.

Milli sporcunun alnının akıyla şampiyonluğu elde ettiğini belirten Uçar, "Kenan, devletin, federasyonumuzun gösterdiği desteği ve gayreti boşa çıkarmadı. Alnının akıyla Türkiye'ye ve milletimize 5. dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Kenan Sofuoğlu, özellikle olimpiyatların yapıldığı, birçok branşta üzüldüğümüz ve hak ettiğimiz yere gelemediğimiz 2016 senesinde, Türk insanının gururu oldu." şeklinde konuştu.

Kenan Sofuoğlu'nun Türkiye'nin motor sporlarında dünyaya açılmasını sağladığını kaydeden Bekir Yunus Uçar, "Türkiye, motor sporlarında Kenan ile Avrupa ve dünyada kapısını açtı. Kenan'ın çabalarıyla bu kapı daha büyük başarılara doğru açılmaya devam ediyor. Kenan, sadece sporculuğuyla değil, adamlığıyla da spor teşkilatına ve Türk gencine örnek olan bir kişi. Türk milletinin yanındaki görüntüsüyle, bazen eleştirilere muhatap olabiliyor. TMF Başkanı olarak, bunlar zerre kadar değer vermediğimiz eleştiriler." ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar, Kenan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığı için bazı çevrelerce hedef haline getirildiğini savunarak, şunları dile getirdi:

"Kenan Sofuoğlu, 15 Temmuz olaylarında sokağa çıkan ilk milli sporcu olma özelliğiyle adamlığını göstermiştir. Kenan, milletin ve Cumhurbaşkanımızın yanında duruşuyla adamlığını her zaman ortaya koymuş bir sporcudur. Kenan'ın başarısının gölgelenmesi için algı yönetimi yapmak isteyen, gruplar ve cemaat adı altında birleşmiş hainler var. ABD'den Türkiye'yi karıştırmak isteyen bir alçağın operasyonu da bunun içinde. Kenan Sofuoğlu, millet iradesine kast etmiş Fetullah Gülen isimli teröristin uşağı olmuş bir firmanın sponsorluğunu almıştı. 17-25 Aralık olaylarının ertesi günü Kenan'ın yaptığı ilk hareket, onlardan aldığı sponsorluğu suratlarına çarpmak oldu. Bu, bazılarını rahatsız etti, ağırlarına gitti ve olmayan küçük zekalarıyla eleştiri yapmalarına sebep oldu. Bunun, Kenan'ın hem sportif duruşundan hem de sosyal anlamdaki adamlığından kaynaklandığını düşünüyoruz."

Kenan'ı büyük bir takım sahibi ve menajeri yapmayı hedeflediklerini açıklayan Uçar, "Kenan Sofuoğlu'nu dünya arenasında bir takım sahibi ve menajeri olarak konumlandırmak istiyoruz. Türkiye'de yetişmiş bütün sporcuların Kenan'ın ekibinde yer alma hayaliyle yetişebileceği ortama doğru ilerliyoruz. Kenan'ın Avrupa ve dünya padoklarında bir takımı olmasını projelendirip, hayata geçirmiş olacağız. Toprak, Harun, Can, Deniz, Asrın Rodi gibi çocuklarımız, Türkiye'de başarılı olduğunda gidebilecekleri, dünyada kendilerini temsil edebilecekleri bir yuvaları olduğunu bilecekler. O kapıyı da Kenan sayesinde Türk sporuna kazandırmış olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



SAKARYA'DA MEHTERANLI KARŞILAMA

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. şampiyonluğunu ilan eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, memleketi Sakarya'da törenle karşılandı.

İstanbul'da düzenlediği basın toplantısının ardından Sakarya'ya gelen Sofuoğlu'nu, evinin bulunduğu Serdivan ilçesindeki Esentepe Mahallesi Muhtarlığı önünde Akyazı Belediyesi Mehteran Takımı karşıladı.





Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve Sakarya Emniyet Müdürü Osman Babadağı, burada Sofuoğlu'na çiçek verdi.

Bir süre Mehteran Takımı'nın marşlarını dinleyen Sofuoğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada, Sofuoğlu'nun başarısını kutlamak için kendisini havaya atmak isteyen arkadaşlarından kaçarak kurtulması ilginç görüntüler oluşturdu. Arkadaşlarından kurtulan Sofuoğlu, daha sonra tören alanından ayrıldı.

Törene, eşi Julia Looman, oğlu Mahir, annesi Nurhayat Sofuoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı ve vatandaşlar katıldı.