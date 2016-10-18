Memleketinde mehter marşıyla karşılandı
5. kez Dünya Supersport şampiyonu olan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, memleketi Sakarya’da mehter marşıyla karşılandı.
Sofuoğlu için D-100 Karayolu'nun Esentepe mevkiinde Akyazı Belediyesi Başkanı Hasan Akcan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı ve sevenlerinin katılımıyla sürpriz karşılama töreni hazırlandı. Mehter Takımının seslendirdiği marşlarla karşılanan Sofuoğlu, burada tebrikleri kabul ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 16:34
- Fener yetişemez
Toplam 20
Yorum
Yani diyosun ki gs şampiyon :) Nazifoğlu bence gs bu sene ilk 3'te bitiremeyecek, gel iddiaya girelim :)
- Trabzonspor'da 7 maçta farklı kadro
Toplam 1
Yorum
GS sizi sevecek :) Sevgili karadenizlu kardeşlerum, istanbula geziye geliyorsunuz, her sene olduğu gibi bu sene de size fark atacaz :) Hatta gol atamadığınızı da düşünecek olursak, tarihi hezimete gelin bakalım :)
- "Giremezsek 100 bin euro vereceğim"
Toplam 5
Yorum
kemal Şimdi bu hasta Antalya taraftarı takım ilk 10 a girmesin diye bir taraflarını yırtmaz mı?
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