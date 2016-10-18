 Memleketinde mehter marşıyla karşılandı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Memleketinde mehter marşıyla karşılandı

    Memleketinde mehter marşıyla karşılandı

    5. kez Dünya Supersport şampiyonu olan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, memleketi Sakarya’da mehter marşıyla karşılandı.

    2007, 2010, 2012 ve 2015 yıllarında elde ettiği şampiyonlukların ardından sezonun tamamlanmasına bir yarış kala 5. kez Dünya Supersport şampiyonluğunu elde eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, memleketi Sakarya'da mehter marşıyla karşılandı.

    Sofuoğlu için D-100 Karayolu'nun Esentepe mevkiinde Akyazı Belediyesi Başkanı Hasan Akcan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı ve sevenlerinin katılımıyla sürpriz karşılama töreni hazırlandı. Mehter Takımının seslendirdiği marşlarla karşılanan Sofuoğlu, burada tebrikleri kabul ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:34
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