 Sofuoğlu 5. kez şampiyon – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Sofuoğlu 5. kez şampiyon

    Sofuoğlu 5. kez şampiyon
    Milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, Dünya Süpersport Şampiyonası'nda İspanya'da en yakın takipçisi 129 puanlı Randy Krummenacher'in yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti. Cadiz'de 19 tur üzerinden yapılan yarışa ilk sırada başlayan Kawasaki Pucetti pilotu Sofuoğlu'nun şampiyonluk için ilk 8'e girmesi yeterliydi. Red Bull sporcusu Sofuoğlu yarışı da kazanıp bu sezon 6., Supersport kariyerindeki 38. zaferini elde ederek, 2007, 2010, 2012 ve 2015'in ardından 196 puanla 5. kez Supersport şampiyonu oldu.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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