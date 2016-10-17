Sofuoğlu 5. kez şampiyon
Milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, Dünya Süpersport Şampiyonası'nda İspanya'da en yakın takipçisi 129 puanlı Randy Krummenacher'in yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti. Cadiz'de 19 tur üzerinden yapılan yarışa ilk sırada başlayan Kawasaki Pucetti pilotu Sofuoğlu'nun şampiyonluk için ilk 8'e girmesi yeterliydi. Red Bull sporcusu Sofuoğlu yarışı da kazanıp bu sezon 6., Supersport kariyerindeki 38. zaferini elde ederek, 2007, 2010, 2012 ve 2015'in ardından 196 puanla 5. kez Supersport şampiyonu oldu.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Sofuoğlu 5. kez şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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